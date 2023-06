Quimsa irá esta noche por otro triunfo ante Boca

08/06/2023 - 02:36 Deportivo

Con la motivación a flor de piel que le otorgó el haber ganado el martes pasado, Quimsa recibirá esta noche a Boca Juniors, en el segundo punto de la serie final de la Liga Nacional de Básquetbol. La cita será a las 22.10, nuevamente en el estadio Ciudad, que volverá a estar abarrotado de público. Los que no puedan ir, podrán seguir las alternativas en vivo, por la señal de TyC Sports.

El equipo santiagueño se apoderó del primer punto con mucha autoridad. Lo refleja no solamente la abultada diferencia en el marcador (85 a 68) si no también que eso quedó evidenciado en el juego. Es que Boca solamente fue rival en el primer cuarto, en el que incluso terminó al frente por 22 a 16. Pero a partir del segundo parcial, en base a una defensa firme, Quimsa edificó una victoria sin fisuras que le permite ilusionarse.

Pero no solamente por el gran triunfo del martes pasado se puede ilusionar el hincha "Fusionado". Es que su equipo está teniendo una postemporada de ensueño, en la que se mantiene invicto en siete presentaciones. En cuartos de final, Quimsa barrió a Regatas Corrientes 3-0, con dos victorias en el Ciudad y la restante en el José Conte. Y en semifinales repitió la barrida ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, también con dos triunfos en casa y uno en el siempre complicado Socios Fundadores.

Cabe recordar que la final de esta edición de la LNB es al mejor de siete juegos, por lo que si bien un triunfo no será decisivo para Quimsa esta noche, bien puede marcar una tendencia en la serie. Sin dudas que no es lo mismo ir 2-0 que 1-1 a La Bombonerita, por eso el conjunto santiagueño no deberá relajarse ni mucho menos confiarse. Porque sabe que su rival tiene jugadores de experiencia y jerarquía que en cualquier momento pueden despertar y darle un dolor de cabeza.

Esta noche volverá a ser clave la defensa. Si Quimsa logra bajarle el goleo al "Xeneize" como lo hizo el martes pasado, tendrá gran parte del camino allanado. Porque este equipo viene dando sobradas muestras de su calidad y jerarquía en ataque. La "Fusión" tiene gol en muchos jugadores, por lo que defender duro le dará la posibilidad de correr la cancha y tener más fluidez en ataque.

Pero a las 22.10, cuando la pelota empiece a rodar, las palabras estarán de más.