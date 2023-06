Ramella no se relaja: "Será una serie larga, quizás a siete partidos"

08/06/2023 - 02:38 Deportivo

Quimsa impuso su juego en el primer punto de la serie final ante Boca el pasado martes y esta noche, será el segundo punto en el Ciudad. Su entrenador, Leandro Ramella, habló después de lo que fue el inicio positivo para el equipo, por el resultado pero especialmente por el rendimiento. Pese a esto, el coach de la "Fusión" dijo que se imagina una serie larga, quizás a siete partidos.

"Hicimos un buen partido, pero esto es largo. Y hoy Boca y nosotros, los dos queremos ganar. Me parece que esta es una serie larga, quizás a siete partidos. El que gana el primer juego no dice nada, solo que ganó un punto; no importa si ganás por 10 o 20, acá hay que ganar partidos y solamente ganamos uno. La presión la tiene cualquiera en cualquier momento. Me parece que cuando llegaste a la semifinal de la Liga, los cuatro equipos teníamos la misma presión, en el sentido de que todos queríamos pasar a la final", declaró Ramella.

Sobre el buen segundo cuarto del pasado martes que le permitió al equipo construir la victoria, Ramella dijo que no fueron clave únicamente esos buenos diez minutos, ya que el equipo mantuvo un buen nivel.

"No creo que haya sido una clave puntual. Creo que al principio el equipo entró un poco más nervioso y cuando empezamos a rotar el equipo, me parece que cambiamos la energía y de a poco nos fuimos tranquilizando. Pudimos jugar un partido más normal a partir del segundo cuarto, pensé que en el primero estábamos un poco ansiosos y eso se notó", aseveró.

"Esta es una serie de playoffs y por ende, es partido a partido. Nosotros ganamos de local partidos muy cerrados con Regatas que se definió en la última pelota y podríamos haber perdido. Así que me parece que nosotros vamos partido a partido sin importar lo que pasó en el anterior, ganamos o perdemos, tenemos que pensar en el próximo de local y de visitante, me parece que es exactamente lo mismo, la cabeza tiene que estar puesta en el próximo", agregó el coach de Quimsa.

Por último, Ramella dijo: "No es tan fácil dejar a Boca en tan pocos puntos, la verdad que más por cómo había arrancado Boca, pero bueno, es lo que tenemos que intentar si queremos ser competitivos en esta serie, defender duro y tratar de sacarle los espacios", cerró el entrenador.