Italia le ganó a Corea del Sur y enfrentará a Uruguay en la final

08/06/2023 - 20:16 Deportivo

Italia le ganó merecidamente, pero con mucho esfuerzo a Corea del Sur por 2 a 1 y accedió a la final del Mundial Sud 20 de Argentina, en partido jugado en el estadio Ciudad de La Plata Diego Armando Maradona, y jugará el domingo la final ante Uruguay, que en la primera semifinal le ganó más temprano a Israel por 1 a 0.



El encuentro, correspondiente a la segunda semifinal del Mundial, fue arbitrado por el argentino Yael Falcón Pérez, y los tantos de la "Azzurra" fueron marcados por Cesare Casadei y Simone Pafundi, uno en cada tiempo; mientras que Lee Seung-Won, de tiro penal, había igualado transitoriamente para Corea.



Italia salió mejor predispuesto y se adueñó del control de las acciones, con un juego prolijo, lateralizado y progresando con toques cortos y profundos, comandado por Tommaso Baldanzi y Casadei.



A los 8 minutos se produjo la primera aproximación de riesgo para los italianos, tras una buena jugada colectiva que concluyó con un remate de Tommaso Baldanzi y la contención de Kim Joon-Hong.



La presión italiana surgió efecto a los 13 minutos, Riccardo Turicchia recuperó una pelota en el sector izquierdo a la entrada del área y cedió para que Cesare Casadei, goleador del torneo, la clavara en el ángulo y estableciera el 1 a 0 para la "Azzurra".



Parecía que simplificaría todo para Italia, pero Corea del Sur, que llegó a este partido como el único invicto del certamen, es una de las sorpresas del torneo y cuenta con muy buenos jugadores, pudo llegar al empate a través un penal, no sancionado en principio por el juez argentino Yael Falcón Pérez y luego otorgado tras revisar la acción en el VAR, donde se observa que Mattia Zanotti le comete infracción a Bae Jun-Ho.



Se hace cargo del disparo Lee Seung-Won y con un tiro fuerte, alto y al palo derecho de Sebastiano Desplanches, quien acertó pero no llegó, señaló el 1 a 1, a los 22 minutos.



De nuevo a empezar y ya Italia, si bien quiso retomar el protagonismo y siempre propuso más, no fue el mismo del comienzo y el conjunto asiático pasó algunos sobresaltos por disparos desde afuera del área de los europeos, pero emparejó en general el juego hasta el final de la etapa.



El segundo tiempo se inició nuevamente con Italia al ataque y con Corea del Sur ordenado atrás, tratando de hilvanar "contras", apoyados en el manejo del hábil Bae Jun-Ho, su mejor jugador.



La "Azzurra" presionó en todo momento y el partido se jugó prácticamente en el campo de Corea del Sur, pero los peninsulares chocaron con la seguridad del arquero Kim Joon-Hong, quien evitó la caída de su arco en varias ocasiones y una de forma magistral, a los 11 minutos, tras un cabezazo de Matteo Prati, prácticamente en al línea del gol.



De todos modos, a los 17 minutos en una rápida réplica, Lee Seung-Won casi concreta, con un disparo desde la entrada del área que desvió con mucho esfuerzo Sebastiano Desplanches.



Al promediar la segunda parte, Italia se mantuvo en ataque, pero perdió intensidad y los asiáticos, cada vez que tomaba la pelota Bae Jun-Ho, parecía que podían desequilibrar.



El entrenador italiano buscó aire en los cambios y le dio resultado, porque a los 40 minutos, Simone Pafundi, quien había ingresado poco antes, clavó un soberbio tiro libre en el ángulo izquierdo y desató el festejo de la "Azzurra", que lograba el triunfo que había buscado y para el cuál debió esforzarse más de la cuenta por la resistencia coreana.



El resto fue esperar que llegue el final, con Corea del Sur en ataque e Italia haciendo pasar el tiempo para llegar al final y obtener su primera clasificación para un partido decisivo de un Mundial Sub 20.



Italia se medirá el domingo con Uruguay, dos campeones del Mundo en mayores, que nunca pudieron festejar en juveniles, por lo que habrá un ganador inédito.



Corea del Sur, que recién hoy resignó el invicto, se deberá conformar con jugar por el tercer puesto ante Israel, otra de las sorpresas del certamen ecuménico.







- Síntesis -







Italia: Sebastiano Desplanches; Mattia Zanotti, Daniele Ghilardi, Gabriele Guarino y Riccardo Turicchia; Matteo Prati, Samuel Giovane, Cesare Casadei y Tommaso Baldanzi; Francesco Esposito y Giuseppe Ambrosino. DT: Carmine Nunziata.



Corea del Sur: Kim Joon-Hong; Cho Young-Kwang, Choi Seok-Hyun, Kim Ji-Soo y Choi Ye-Hoon; Park Hyun-Bin, Kang Sang-Yoon, Kim Yong-Hak, Lee Seung-Won y Bae Jun-Ho; y Lee Young-Jun. DT Eun-Jung Kim.







Goles en el primer tiempo: 13m. Cesare Casadei (I) y 22m. Lee Seung-Won (C), de tiro penal.



Gol en el segundo tiempo: 40m. Simone Pafundi (I).







Cambios: en el segundo tiempo, 22m. Lee Ji-Han por Kim Yong-Hak (C), 21m. Giacomo Faticanti por Mattía Zanotti (I), 35m. Simone Pafundi por Tommasso Baldanzi (I), Fontanarosa por Samuel Giovane (I) y Daniele Montevago por Francesco Esposito (I), 43m. Filippo Fiumano por Giuseppe Ambrosino (I) y



Bae Seo-Joon por Park Hyun-Bin (C) y 92m. Hwang In-Taek por Choi Ye-Hoon (C).



Amonestados: Giuseppe Ambrosino (I), Mattia Zanotti (I), Kim Ji-Soo (C), Park Hyun-Bin (C) y Giacomo Faticanti (I).







Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina).



Estadio: Diego Armando Maradona.



Espectadores: 20.998 espectadores.