El micro que trasladaba al plantel de Racing rumbo al Maracaná, chocó en una autopista

08/06/2023 - 20:35 Deportivo

A solo minutos de que Racing se enfrente a Flamengo por la quinta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, el micro que los trasladaba hacia el estadio Maracaná, protagonizó un choque en cadena en plena autopista de acceso a ese lugar con rotura de parabrisas pero sin consecuencias físicas para los pasajeros.



"Fue un accidente provocado por unas motos que se cruzaron con el micro principal ý se hizo un choque en cadena. Hubo dos ómnibus de los tres que trasladaban a nuestra gente que quedaron averiados y no pudieron seguir, así que nosotros nos pasamos al tercero y pudimos continuar el trayecto", le explicó el presidente racinguista, Víctor Blanco, a ESPN.



"Por suerte no pasó nada, está toda la comitiva acá. Fue una desgracia con fortuna. Se alivió la tensión al no haber lesionados y queremos transmitirles tranquilidad a los familiares que acá estamos todos bien", avisó el titular racinguista.



Al no haber inconvenientes físicos para los futbolistas, se confirmó el inicio del partido para las 21, informó el sitio de noticias Télam.