"San Lorenzo es un equipo muy duro, lo estudiamos bien"

11/06/2023 - 01:41 Deportivo

Central Córdoba viene de obtener un buen triunfo ante Huracán, en condición de local, y mañana tendrá una exigente prueba cuando visite desde las 17 a San Lorenzo, por la fecha 20 de la Liga Profesional.

Pero el "Ferro" se está preparando muy bien ya que, según dijo Leandro Maciel, tienen muy bien estudiado al equipo de Rubén Insúa. "San Lorenzo es un equipo muy duro, jugó copa hace poquito y lo estudiamos bien, así que vamos a llegar muy bien para el lunes", avisó el volante "ferroviario".

En diálogo con El Clásico, de Radio Panorama, Maciel siguió palpitando el choque ante el "Ciclón". "San Lorenzo está jugando copa y peleando arriba en el torneo, de local se hace muy fuerte. Pero nosotros vamos a ir con nuestras armas. Suponemos que ellos van a buscar agarrar el protagonismo porque tienen que ganar sí o sí, pero nosotros lo vamos a trabajar bien al partido y vamos a sacar provecho con nuestras herramientas", avisó.

A pesar de ser uno de los volantes centrales en el equipo de Leonardo Madelón, Maciel es el goleador de Central Córdoba en la Liga Profesional, con cuatro conquistas. "Me gusta mucho llegar al área y, más allá de lo que tengo, me gusta seguir sumando cosas a mi juego. Voy tomando cosas de muchos jugadores y el técnico me acomoda en la cancha y hoy me está tocando convertir. Como dije, me gusta mucho llegar al área, me está tocando convertir y es muy bueno para el equipo más que nada", dijo sobre esta situación particular.

"El equipo ya de por sí está demostrando que llega mucho al área y con muchos jugadores. Si no soy yo, que está en el medio, llega el extremo o llega el otro delantero si es que hay dos. Creo que hay que seguir por este camino que es lo que nos está dando frutos ahora", concluyó Maciel, de gran temporada en Central.