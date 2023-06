Neri Chávez volvió a brillar e hizo podio en el Gran Prix Sudamericano

11/06/2023 - 17:06 Deportivo

Santiago del Estero viene siendo noticia en los últimos tiempos en el ámbito deportivo y no es para menos.

El destacado atleta Neri Chávez reafirmó hoy su gran momento y con un tercer puesto y medalla de bronce en los 5.000 metros en el Gran Prix Sudamericano de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, prácticamente tocó el cielo con las manos.

"No puedo pedir nada más. Toqué el cielo con las manos. Fue una carrera de mucha estrategia por el viento que había y que era muy fuerte. Me jugué en salir a buscar la carrera desde el principio. Antes de los 2.000 metros la estaba liderando, pero me quedé sin piernas para el último tramo. Sabía que estar en el podio era prácticamente imposible, pero nos jugamos todo y logramos un lugarcito ahí. Es una felicidad muy grande para mí poder representar muy bien a la provincia y al país. Fuimos tres los argentinos que estuvimos en el podio. Fue un placer enorme estar por primera vez en un Gran Prix y hacer podio más todavía", expresó Chávez cuando habló con EL LIBERAL desde la ciudad entrerriana.

El tiempo que registró el santiagueño fue de 14 minutos, con 18 segundos. El ganador fue el santafesino José Zabala con 14 minutos, 15 segundos, 17 centésimas y en el segundo lugar quedó el local Marcos Molina con 14 minutos, 15 segundos con 55 centésimas.

También por Santiago del Estero estuvo compitiendo Pablo Toledo, que finalizó en la sexta posición con 14 minutos, con 25 segundos.

Entre las damas, y en la prueba de 5.000 metros, la friense Nélida Peñaflor terminó sexta con 17 minutos, 07 segundos. La que se impuso fue Daiana Ocampo con 15 minutos con 51 segundos.