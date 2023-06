Scaloni expresó una preocupación que hasta el momento nadie había tenído en cuenta

12/06/2023 - 15:24 Deportivo

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, admitió estar "preocupado" por el exigente calendario de las próximas Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.



"La verdad es que tenemos muy poco tiempo e intentamos pensar más en la recuperación que en los entrenamientos, porque al final lo único que queremos es que (los jugadores) rindan al máximo y no le podemos poner mucha carga", explicó Scaloni.



"Esto representa en sí mismo un contratiempo que hay que afrontar de la mejor manera", agregó el DT campeón del Mundo en una entrevista con FIFPro, el sindicato mundial de los futbolistas.



"Nos preocupa un montón", aseguró Scaloni sobre el calendario que afrontarán a partir de septiembre, con el inicio del certamen clasificatorio para la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.



FIFPro hace un tiempo que lucha por el descanso de los futbolistas y elaboró un informe para retratar esta problemática.



Los seleccionados sudamericanos tendrán 18 partidos que se dividirán en 9 jornadas dobles.



"Cuando jugamos contra Venezuela de visitante, por ejemplo, no sólo está la carga del jugador del partido anterior, en Europa. No es sólo el viaje, sino que después el segundo partido tenes que volver a Buenos Aires. Son otras siete horas de vuelo. La verdad que es impensado que eso pueda mejorar porque, al final, los jugadores juegan todos en Europa y los partidos son los que hay", señaló Scaloni.



Según el informe de FIFPro, uno de los integrantes de la "Scaloneta", Lautaro Martínez, terminó la temporada 2022/23 con un total de 62 partidos en 7 competiciones diferentes y el 76% de los encuentros los disputó con menos de 5 días de descanso entre sí.



En 2021, Lautaro jugó un partido del seleccionado en Buenos Aires ante Perú y, apenas 38 horas y media después, disputó otro en Milán para el Inter.



Otro caso nombrado en el estudio de FIFPro es el de Enzo Fernández, quien de los 28 días de descanso recomendados entre temporadas no gozó de ninguno.



En julio de 2022 jugó la Copa Libertadores con River Plate y luego fue vendido al Benfica de Portugal, donde debutó solo 8 días después. Tras consagrarse en el Mundial de Qatar, fue transferido a Chelsea, de Inglaterra, y su estreno fue apenas 12 días después de haber ganado la final en Medio Oriente.



Scaloni consideró que será fundamental que los futbolistas puedan unirse para ponerle un freno a esta exigencia.



"Son los actores principales, los que tendrán que plantarse en un momento y decir 'se hace esto o no seguimos'", planteó.



"Ellos (los jugadores) tienen que saber que, si ellos están bien, el espectáculo va a ser mejor. Y si no están bien, si están cansados, con carga de partidos, el espectáculo es el que es. Pero es fundamental la comunicación y que todos sepan que, a pesar de que sea un show y que todo el mundo quiere que se jueguen más partidos, también es importante la recuperación y que ellos estén bien", completó el santafesino.