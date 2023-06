Lucas Gamba: "Siempre que no se puede ganar, es bueno sumar"

13/06/2023 - 03:36 Deportivo

A diferencia de lo que suele ocurrir, el entrenador Leonardo Madelón no dio la conferencia de prensa y en su lugar lo hizo Lucas Gamba. "Dentro de todo, me voy conforme con el resultado porque, siempre que no se puede ganar, es bueno sumar. Creo que hicimos un muy buen primer tiempo. En el segundo tiempo nos faltó un poco de intensidad a la hora de ser profundos, de atacar y tener precisión en ese sentido. Pero creo que fue un partido parejo y cerrado así que está bien el empate", analizó el delantero de Central Córdoba.

Al profundizar en su análisis, dijo: "En el primer tiempo hicimos un desgaste muy grande porque presionamos muy alto, manejamos bien la pelota y tuvimos situaciones, creo que fuimos superiores. En el segundo tiempo ellos propusieron un poco más, no nos quedó otra que replegarnos bien y defender nuestro arco e intentar aprovechar alguna situación que se nos presentara, pero no estuvimos finos en eso. Hay que seguir trabajando y mejorando".

Gamba volvió a jugar como único punta. "Me siento cómodo en esa posición, he jugado bastante ahí, por momentos solo y por momentos acompañado por los volantes ofensivos, que son buenos. Sacamos buen provecho en los últimos partidos jugando así, fuimos mejores que los rivales. Con el tiempo lo vamos a ir mejorando y seremos más profundos", cerró.