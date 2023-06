EN VIVO: Quimsa vs. Boca capítulo IV: volver a ganar para quedar "Match Point"

14/06/2023 - 21:29 Deportivo

Las finales de la Liga Nacional entre Quimsa y Boca tiene esta noche su cuarto capítulo en la "Bombonerita", donde el conjunto santiagueño va en busca de una victoria que le permita ponerse "match point" en la serie.

Desde las 22.10, el equipo de Leandro Ramella intenta ratificar todo lo bueno que mostró en el tercer juego, que terminó ganando por diferencia de 5 (83 a 78) ante un rival que jugó con el respaldo masivo de su público, tal como ocurrió en los dos primeros encuentros disputados en el Ciudad con la afición santiagueña.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO



La noche del lunes, Quimsa mostró algunos altibajos en su juego, pero lo sacó adelante con la solidez defensiva que lo caracteriza y con el peso de sus individualidades.

Brandon Robinson, con un último en traje de héroe (18 puntos, 13 en el segmento final); Eric Anderson, con una "doble figura (12 puntos y 10 rebotes) y Mauro Cosolito (20 puntos, con 5 de 6 en triples) fueron las figuras del conjunto santiagueño, que mostró personalidad cuando el rival llegó a ponerse a 3 puntos en el cierre.

"Estoy muy tranquilo porque esto recién empieza. Trato de no desenfocarme del próximo juego y eso me parece que nos hace mantener la tranquilidad. No proyectar, solamente enfocarse en corregir y en ajustar en el próximo juego. Si uno mantiene el foco ahí, la final en sí no te dispersa", declaró Leandro Ramella post victoria.

El mensaje del entrenador marplatense de cara a sus dirigidos es el de no adelantarse a los hechos e ir partido a partido, respetando a un rival que tiene grandes jugadores y que ya demostró que puede complicarlo si encuentra con facilidades para convertir.

El rival

Ganar esta noche en la "Bombonerita" no será sencillo. Boca saldrá con otra energía a intentar empatar nuevamente las finales y así garantizar el sexto capítulo de la serie, pactada al mejor de siete.

El equipo de Carlos Duro depende demasiado de su formación inicial (Fabián Balbi, Leonel Schattmann, Marcos Mata, Jamari Traylor y Raven Barber) y por ahora sólo tiene tres opciones en la banca (Darquavis Tucker, Martín Leiva y Juan Martín Guerrero).

Todavía no está confirmada la presencia de Leonardo Mainoldi, quien todavía no recibió el alta médica por una molestia en la rodilla. El ala pívot santafesino venía siendo titular, pero la lesión lo dejó al margen del momento más importante de la competencia. Si no es esta noche, su vuelta podría concretarse el próximo viernes 16 en el Ciudad.

Al margen de esta situación, Quimsa deberá jugar esta noche en un nivel altísimo, sin depender tanto en sus individualidades y aprovechando el largo de su plantel para desgastar al rival y llegar mejor armado al cierre. Puede ser un partido clave el de esta noche.