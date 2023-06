Lautaro Acosta fue denunciado por violencia de género por su expareja

14/06/2023 - 23:56 Deportivo

El delantero Lautaro "El Laucha" Acosta, ídolo de Lanús, fue denunciado ayer por violencia de género por su pareja, Ludmila Isabella, en el Juzgado de Familia N°10 de Lomas de Zamora.

El exfutbolista de Boca, quien también recibió una denuncia en el 2019, fue calificado por su novia y madre de su hijo, Benito, de cuatro años, como "un violento fuera y dentro de la cancha".

"Sufrí violencia física, psicológica y económica, de lo peor que se pueden imaginar. Tengo fotos y audios para demostrarlo. Le hice dos denuncias, una en 2019 y otra hace unos días", denunció Ludmila en sus redes sociales.

"Siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar, me arrastraba por el piso y hasta llegó a darme una patada en la nuca. Me decía que si yo hacía o decía algo me iba a matar a mi y a mi familia", apuntó la mujer.

Además, en su descargo, la chica continuó: "Sólo puedo decir que es el padre de mi hijo y jugador de fútbol del Club Atlético Lanús. Por favor pido ayuda y que esto no vuelva a pasar más. Él está impune, viaja, sigue jugando al fútbol y la gente lo sigue queriendo pese al monstruo de persona que es, es violento hasta en la cancha. Lo demuestra en cada partido".

El descargo se debió a la falta de medidas tomadas por parte del juzgado competente, que todavía no dictaminó una medida cautelar en relación al tema.

"La pasé estando embarazada, es lo que más me duele y lo que más cuesta sanar. Tengo pesadillas de todos los hechos violentos que padecí", contó en el cierre del comunicado en referencia al maltrato físico y psicológico de parte de Acosta en el 2019.

Ante esta situación el club Lanús, donde se eleva una estatua del futbolista, emitió un comunicado que cuenta con el siguiente contenido: "En virtud de los hechos de público conocimiento y tras haber recibido una denuncia a través de nuestro departamento de Género y Diversidad, Hemos decidido activar el protocolo institucional tal cual se indica en su artículo número 7".

"De este modo quedamos a disposición de la denunciante y de la Justicia, ratificando nuestro compromiso en la lucha contra toda situación de violencia", cerró el texto.

El jugador de Lanús prepara un descargo

La relación de siete años se habría terminado hace muy poco tiempo y se encuentran transitando una mediación económica para definir el mejor presente de Benicio, el hijo de cuatro años que tienen en común. Lo que habría sucedido es que, por las exigencias impuestas del lado de su expareja, aún no se pusieron de acuerdo en lo monetario. Lautaro Acosta planea realizar un importante descargo en sus redes sociales para aclarar lo acusado por Ludmila Isabella.

En Argentina, la Línea 144 brinda atención telefónica a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.