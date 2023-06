Grelak espera que el parate no frene el envión

15/06/2023 - 00:02 Deportivo

Las rarezas del fútbol argentino quedaron expuestas en el raro fixture de la Primera Nacional. Al finalizar la primera rueda, hace quince días, hubo un parate en la zona B, que tiene un equipo menos que la A y, por ende, más fechas. Mientras, la zona A siguió jugando. Ya había pasado durante la primera rueda que la zona A tuvo que meter dos fechas entre semana. Y volverá a pasar.

El hecho es que Mitre venía con un envión de cinco partidos invicto y sin recibir goles, con cuatro triunfos y un empate. Además había conseguido tres victorias al hilo para meterse en zona de clasificación al Reducido. El próximo domingo, el "Aurinegro" recibirá a Villa Dál- mine, ¿frenará su envión este parate?

"Ojalá que no lo frene. Siempre que se gana, hay que jugar al otro día, porque la ilusión y la confianza está a flor de piel. Pero también nos vino bien parar para recuperar algunos lesionados que tenemos en el plantel", respondió Alfredo Grelak, entrenador de Mitre, en diálogo con EL LIBERAL.

El DT valoró también la levantada de su equipo. "Haber terminado la primera rueda de esta forma significa mucho, sobre todo en lo anímico. De quince puntos sacamos trece y no nos convirtieron goles. Y me acuerdo cuando de nueve puntos habíamos sacado uno. Este torneo es así, se dan este tipo de situaciones", analizó.

Justo antes de esta racha positiva, se cuestionaba a Grelak, pero él mismo aclaró que "a mí nadie nunca me habló de mi continuidad". Y siguió: "Al contrario, cada vez que nos hemos reunido con Guillermo (Raed, el presidente) siempre hablamos de lo complejo que es este torneo. Quizás no conseguíamos resultados, pero se veía un equipo que iba en crecimiento. Y eso me da tranquilidad".