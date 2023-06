Tomás Martínez Acuña: "¿Un sueño por cumplir?, ser jugador profesional"

16/06/2023 - 01:02 Deportivo

Tomás Martínez Acuña volvió de México con la satisfacción de haber vivido una experiencia enriquecedora con el seleccionado argentino U16 que logró la clasificación al Mundial U17 del año próximo.

El base de Olímpico le comentó a EL LIBERAL cómo fue la sensación de ponerse la celeste y blanca. "Fue una emoción muy grande. Fue un sueño, porque era algo que siempre me lo imaginaba y poder concretarlo fue una emoción muy grande", comentó el bandeño que utilizó la camiseta N.º 10.

"Desde el primer día los chicos me han tratado como un hermano más, me trataron re bien. Nunca me han dejado de lado. Son todos chicos muy piolas. El mes que he estado con ellos, la he pasado muy bien", agregó Tomás, que compartió pieza con Santiago Cabodevilla y Marco Pacífico.

Consultado por su mejor partido en el Fiba Américas U16, explicó: "No lo sé. En cada partido sumaba mi granito de arena. Contra México me ha tocado robar pelotas, defender fuerte. Contra Estados Unidos me ha tocado luchar mucho, porque es un equipo muy grande y me destaqué en los puntos también. Y contra Canadá lo mismo. Entré e hice 7 puntos seguidos".

Argentina terminó en cuarto puesto, pero el objetivo ya estaba cumplido. "Nosotros estábamos con el objetivo de clasificar al Mundial. Haberlo conseguido ha sido una satisfacción muy grande. Mucha emoción y euforia sentimos en ese momento", comentó.

Acerca de su corta carrera deportiva, comentó: "Empecé a los 6 años en Normal Banda y estuve hasta los 12. En la cuarentena me llamaron de Olímpico, me fui a probar, me gustó y quedé. Hasta el día de hoy sigo aquí".

Por último, Tomás respondió acerca de su sueño deportivo. "¿Sueño por cumplir? Ser jugador profesional", respondió convencido.