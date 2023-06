Unión Santiago quiere seguir con su paso arrollador

17/06/2023 - 02:51 Deportivo

Unión Santiago recibirá esta tarde a Instituto Deportivo Santiago, desde las 16, con el objetivo de seguir con su paso arrollador en el Torneo Anual "Campeones Mundiales 2022", que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol.

El encuentro abrirá la octava fecha del certamen, primera de la segunda rueda, y se disputará en el estadio Dr. Osvaldo Juárez de Central Argentino, de La Banda, ya que el "Tito" Molinari está siendo refaccionado (tanto en sus instalaciones como en el campo de juego). La reserva comenzará a las 14.

El "Tricolor" es el único equipo que tiene puntaje ideal, ya que ganó los seis partidos de la primera rueda, y con 18 unidades es el solitario líder de la zona Capital. La ventaja que cosechó el equipo que dirige Juan Pablo Gómez es tan amplia que duplica a sus escoltas, Central Córdoba y Yanda (9 cada uno).

En la fecha pasada, Unión Santiago estuvo libre. Y en su última presentación, en el sexto capítulo, goleó por 4 a 0 a Estudiantes de Huaico Hondo. En tanto, Instituto Santiago viene de sorprender la fecha pasada a "Estuky", al que derrotó 2 a 1 de visitante, resultado que provocó la salida del DT Diego Gómez (lo reemplazó Daniel Veronesse). La "Gloria" se ubica en el sexto lugar de la zona, con 6 puntos.

El resto de la fecha

La octava fecha del torneo Anual continuará mañana, con la disputa de seis partidos. Por la zona Banda, desde las 16, se medirán: Clodomira vs. Sarmiento, Agua y Energía vs. Vélez Sarsfield de San Ramón y Banfield vs. Villa Unión. En todos los casos, se jugará solamente con la presencia de público local, mientras que los encuentros de reserva comenzarán a las 14.

Por la zona Robles, desde las 11 de la mañana (reserva a las 9), Defensores de Forres recibirá a Güemes. A las 16 (reserva a alas 14), Unión de Beltrán será local de Sportivo Fernández. Y a las 16.15 (reserva a las 14.15) Independiente de Fernández recibirá a su homónimo de Beltrán.

La zona Capital proseguirá el próximo martes 20 de junio, a las 15 (reserva desde las 13), con Estudiantes vs. Central Córdoba (solo público local). Y se cerrará el miércoles 21, a las 16, Mitre recibirá a Comercio, en Produnoa y a puertas cerradas.