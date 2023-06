Racing ganó y complicó aún más a Vélez en una noche polémica

17/06/2023 - 21:45 Deportivo

Racing Club venció por 2 a 1 a Vélez Sarsfield en el Cilindro de Avellaneda en el encuentro pendiente por la 17ma. jornada de la Liga Profesional de Fútbol.



La apertura del marcador estuvo a cargo de Gabriel Hauche para el local, a los 24m. El equipo de Liniers igualó transitoriamente Julián Fernández (27m.), pero la 'Academia' volvió a desnivelar a los 39m., a través de un tiro penal del defensor Gonzalo Piovi. Todos los goles fueron convertidos en la primera etapa.



El triunfo dejó al conjunto de Avellaneda en la 14ta. posición con 26 puntos, mientras que los de Liniers se mantienen con 18 unidades y en el 25to. lugar.



El desarrollo del partido fue parejo, con dos equipos necesitados. De a poco, el elenco visitante empezó a manejar el balón, pero sin profundidad



La "Academia" se puso en ventaja con el tanto de Hauche en el momento en que Vélez trataba de manejar la pelota, pero la diferencia le otorgó tranquilidad al equipo del DT Gago



A pesar de la desventaja, lo mejor de Vélez se vio luego del gol de Racing. El visitante salió a buscar la igualdad, la consiguió rápido y emparejó las cosas.



Entonces, cuando el elenco de Liniers apostaba a convertirse en dominador llegó el penal para Racing, que no tenía ideas en ese pasaje del partido. La ejecución de Piovi le permitió a los de Avellaneda irse al descanso con un desnivel que, tal vez, no merecían.



En el segundo tiempo, los dirigidos por el interino Marcelo Bravo buscaron por todos los medios los caminos del empate, pero faltaron ideas, no abundó la claridad y en las pocas veces que lo exigieron, el arquero Matías Tagliamonte respondió con criterio.



En la próxima fecha, Racing recibirá el jueves a las 18 a Barracas Central. Mientras que ese mismo día, pero a las 17, Vélez visitará a Tigre.