"Tratamos de ser protagonistas desde el minuto cero", dijo Grelak

19/06/2023 - 12:09 Deportivo

Afredo Grelak, entrenador de Mitre, destacó la actitud de su equipo de querer ser protagonista desde el inicio del partido.

"Estoy contento por cómo se dio el trámite del partido. Fue el partido que habíamos pensado. Tratamos de ser protagonistas desde el minuto cero. Hemos encontrado asociaciones donde ellos dejaban espacios. Me parece que hoy lo tendríamos que haber definido con anterioridad. La verdad que tuvo el temple también el equipo, más allá de que ellos encontraron el gol faltando poco tiempo, de salir a buscar y conseguir el tercero", explicó en diálogo con EL LIBERAL al término del encuentro.

Con respecto al rival, opinó: "Son buenos jugadores, han incorporado gente que también tiene experiencia dentro de la categoría. Mitre demostró durante los 90 minutos una superioridad en el manejo del partido. Por ahí 10 minutos del primer tiempo, ellos controlaron la pelota en la mitad de la cancha, pero tampoco nos habían hecho daño. Y bueno, la bronca de que nos hayan hecho un gol, que veníamos en ese momento con la valla invicta. Nos dejó esa sensación de bronca, pero nada más".

Consultado acerca del cambio que experimentó Mitre, explicó: "Es un plantel que trabaja todo el tiempo, se entrega todo el tiempo, quieren más, vamos en busca de más, nos exigimos. Es un equipo que tiene humildad, sacrificio, colaboración. Es un equipo que colabora para jugar, para recuperar. Los de más experiencia, los que más jerarquía tienen en el plantel son el ejemplo número uno hacia los más chicos. Y eso se ve en cada partido, en cada entrenamiento y también fuera de los entrenamientos. Es un grupo que está consolidado y para mí y para el cuerpo técnico es la única forma de conseguir cosas importantes".

También habló de "La Bestia" Romero y Germán Díaz. "David no me sorprende porque cuando vine la primera vez en el 2018, él se iba a préstamo a otra institución y yo decía qué lástima que no se quedaba. Uno siempre quiere tener esa clase de jugadores en el plantel. Tiene la humildad de querer crecer siempre, ser el primero en el ejemplo de sacrificio, de querer a la institución y eso se traslada a todo el equipo. Con 35 años, lo que corre, lo que se sacrifica y lo que da para el plantel, uno no puede dejar de hacerlo. Germán está creciendo día a día. Cada vez que uno lo ve jugar, incorpora cosas nuevas. Ojalá siga creciendo, porque su potencial no tiene techo", comentó convencido.

Por último, les dedicó el triunfo a todos los padres. "A los que lo tienen y a los que no lo tenemos. Hoy hubo un momento muy emotivo en el vestuario", reveló.