Don Pedro no tuvo rivales en el Clásico "Día del Padre"

20/06/2023 - 01:05 Deportivo

Con total éxito se desarrolló la décima reunión turfística de la temporada, la cual contó con una extensa y variada cartelera.

En el decimoséptimo turno se desarrolló una de las pruebas sobresalientes de la jornada burrera, el Súper Clásico Día del Padre sobre 350 metros, en donde se impuso el ejemplar Don Pedro, con la monta de Agustín Rodríguez. Lo escoltó Graniti Reason en una gran carrera.

Estas son algunas de las pruebas. Primera carrera, premio Día de los Adolescentes y Jóvenes sobre 230 metros: La Merry; 2) Emperatriz; 3) Forastero; 4) Tarde Gris.

Segunda, premio Gant Pepers sobre 1300: 1) Chiche Sky; 2) Santuli; 3) Don HGalo, 4) Kato Scat; 5) Omega Joy; 6) Coubert; 7) Machiñio; 8) Magic True.

Novena prueba por el Día de la Armada Nacional sobre 1000: 1) Enjoy De Silence; 2) Princesa Tuki Tuki; 3) Art Tack; 4) Berry Stripes; 5) Pura Brujería; 6) Go Red; 7) Sound Point; 8) He Is He; 9) Moises Bay.

Décima, premio Buyers Market sobre 1100: 1) Coraje Charrua; 2) Sopita Cat; 3) Bella Talant; 4) Porvenir Dorado; 5) Soy Banana Pat; 6) Best Kissing; 7) Furia Oriental; 8) Lindo Lenivo; 9) Maysumaq.

Decimosexta, especial Juan Antonio Ibarra sobre 300: 1) Chueco; 2) Tio Chimpa; 3) Candidato

Decimoctava, premio Día del Arquero sobre 290: Crazy Chuck; 2) Pulpito For; 3) Todo Una Dama

Decimonovena, premio Día de Calzado sobre 250: 1) Chalero; 2) Ken; 3) Embrujo.