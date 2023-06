Perazzo: “Siempre nos pasa algo y se nos termina yendo el triunfo”

20/06/2023 - 23:41 Deportivo

Güemes hizo de todo para ganar el domingo pasado. Fue superior a Guillermo Brown de Puerto Madryn, dilapidó una gran cantidad de situaciones de gol, incluido un penal. Aún así, se puso en ventaja y su rival se quedó con diez. Pero por un error de su arquero, se le escurrió el triunfo de las manos.

Así, el "Gaucho" estiró a seis los partidos sin ganar en la Primera Nacional. Pero lo que más preocupa es que de local lo padece más: de los diez partidos que disputó en casa, apenas ganó uno, mientras que perdió dos y empató los siete restantes.

"Es una lástima porque podíamos cortar la mala racha de local. Por una cosa u otra, siempre nos pasa algo al final y se nos escapan los partidos. Pero son cosas que pasan en el fútbol", dijo casi resignado Walter Perazzo, entrenador "Gaucho", en diálogo con EL LIBERAL.

"Nos está pasando lo que dice el refrán: si no lo haces en el otro arco, te lo hacen en el tuyo. Si uno analiza lo que generamos de local, debemos ser uno de los equipos que más situaciones claras tiene de gol. Pero siempre nos pasa algo y se nos termina yendo el triunfo. Pero contra eso, lo único que podemos hacer es seguir trabajando", agregó.

El DT tiene claro que la eficacia juega un rol preponderante: "Todo el partido fuimos superiores, generamos muchísimas situaciones de gol, pero no tuvimos efectividad. En el juego en sí, se hizo todo lo que se pidió, nos faltó efectividad. Pero el resultado opaca todo porque, sin patear al arco prácticamente, nos terminan empatando en un error puntual. Y todo el esfuerzo que se había hecho no resalta. Lo que resalta es el resultado".

"Dentro del juego está la fortuna, buena y mala, y también los aciertos y los errores. Si tenemos que analizar el juego, estoy muy conforme con el equipo. Pero con el resultado obviamente no porque era un partido para terminar 3 a 0 y después en un accidente, que suele pasar, nos terminan empatando y todo lo bueno que se hizo se opaca", insistió.

Perazzo sabe que hay que mejorar la efectividad y evitar errores como los del domingo. "Nosotros fuimos los generadores de un triunfo, pero también fuimos los responsables de, justamente, no poder llevarnos ese triunfo. Porque tantas situaciones desperdiciamos, que al final nos terminan empatando el partido por un error puntual", remarcó.

En Güemes no hay mucho tiempo para lamentarse, porque el viernes visitará a Defensores Unidos de Zárate. "Mejor que tengamos un partido el viernes porque te sacas la bronca rápido. Esto es levantarte al otro día y venir a entrenar otra vez. Esto es persistir y persistir, hasta que encuentras lo que buscas", arengó el DT.

Consultado sobre si Juan Pablo Romero seguirá siendo el arquero titular, respondió: "Me parece que no es momento de hablar de eso, pero a mí me viene a la cabeza Armani. Y sigue atajando".