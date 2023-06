"Desde que llegué a Santiago he sentido mucha calidez por parte de la gente"

22/06/2023 - 02:01 Deportivo

Desde Mar del Plata, Leandro Ramella comentó sentirse "muy feliz" por la extensión de su contrato con Quimsa de cara a la temporada 2023/24 y agradeció las muestras de afecto por parte de la afición santiagueña.

"Que Quimsa vuelva a pensar en mí para otra vez ser el conductor del equipo me pone muy contento y obviamente que me da mucha confianza, porque ya me conocen y yo los conozco a ellos. Que me vuelvan a elegir me pone muy feliz", comentó Ramella en comunicación telefónica con EL LIBERAL.

Al ser consultado acerca de si habrá incorporaciones al cuerpo técnico, señaló: "Todavía no hablamos del cuerpo técnico. Veremos en estos días cómo se terminará de conformar el cuerpo técnico.

El entrenador marplatense, de 48 años, está al tanto de que Franco Baralle continuará su carrera deportiva en Brasil, pero evitó dar precisiones acerca de si Quimsa buscará un base o se las arreglará con "Juani" Brussino y Agustín Pérez Tapia.

"La conformación del equipo en general todavía no está definida. Estamos hablando con Diego Lo Grippo (director deportivo) que es el mayor responsable del armado del equipo. Veremos en los próximos días qué decisiones con respecto a quiénes continúan. También hay que saber quiénes quieren continuar en el club y cómo reemplazaremos a los que no siguen", expresó convencido.

En el plano personal, reveló haberse sentido muy cómodo durante su estadía en la "Madre de Ciudades" y agradeció las muestras de afecto por parte de los aficionados santiagueños.

"La verdad que desde que llegué a Santiago he sentido mucha calidez de parte de la gente. Me han hecho sentir muy bien, tanto cuando estuve en la cancha, cerca del equipo, como cuando estuve en la ciudad. Está claro que después del campeonato es aún mayor porque estamos todos contentos y todos festejando y disfrutando de esta situación hermosa que nos toca vivir a todos. Desde que llegué dije que la gente me había tratado muy bien y soy un agradecido en general de cómo me siento y cómo vivo en Santiago", comentó reconfortado.

Ramella llegó a Quimsa en febrero de este año, cuando el equipo estaba en sexta posición, y sus números hablan por sí solos: 24 victorias y sólo 4 derrotas.