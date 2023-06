Pittón: "Nosotros valoramos mucho el apoyo de los hinchas"

26/06/2023 - 21:55 Deportivo

Por despliegue y calidad técnica, Mauro Pittón se ganó rápidamente un lugar entre los titulares y el reconocimiento del hincha de Central Córdoba. El volante siente que ese apoyo del hincha es para todo el equipo y lo valora mucho.

"Nosotros valoramos mucho el apoyo de los hinchas, sobre todo acá en la casa de ellos que es donde se sienten bien locales y hacen un fiesta, tiran fuegos artificiales. Y nosotros adentro de la cancha tratamos de transmitirles esa pasión y esa energía que ellos siempre nos brindan en la calle, en la cancha y en cada momento que nos cruzan. La verdad que es muy lindo", dijo el jugador, en una charla con EL LIBERAL.

Central viene de empatar 0 a 0 el miércoles pasado ante Gimnasia, y Mauro todavía se lamenta el mano a mano que le tapó el arquero Durso. "Llegué un poco exigido y antes de que me llegue a tapar el remate el defensor, traté de definir. Me moví un poquito y creo que se me levantó ahí porque mi intención era cruzarla. Pero también hay mérito del arquero que llegó a sacar las manos porque le apareció de repente el remate y después le quedó el rebote. Una lástima porque fue un partido bastante cerrado, donde no había situaciones claras y yo tuve una en mis pies que no pude convertir", recordó.

Pero también el triunfo pudo ser para el "Lobo", pero en la última jugada el arquero Mansilla le tapó una pelota imposible a Barros Schelloto. Por eso, Mauro elogió a su compañero: "Mati ha demostrado en los entrenamientos y en cada partido su nivel, por eso también ahora está atajando. Contra Gimnasia ha sacado unas pelotas increíbles, la última fue impresionante... dejó el hombro ahí al lado del palo (risas). Nosotros nos asustamos pensando que se le había salido o algo, pero la verdad que sacó un bochón y a nosotros tanto él como Marcos (Ledesma) nos brindan seguridad. Pero hoy es el momento de él y hay que disfrutarlo también".

El próximo sábado, Central Córdoba visitará a Estudiantes de La Plata, que está quinto en la tabla. "Quedan pocos partidos y cada punto para nosotros vale un montón. Ahora vamos a ir a una cancha difícil a enfrentar a un rival que viene hace muchos partidos jugando de buena manera y logrando victorias, tiene una idea de juego y trata de imponerla. Pero nosotros también venimos creciendo, iremos allá con nuestras armas y herramientas para tratar de sumar, hacer un partido duro y ser ese rival molesto para los otros", cerró.