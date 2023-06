El cuñado de Messi consiguió trabajo en el Inter Miami y lo tildaron de "acomodado"

27/06/2023 - 11:07 Deportivo

Desde que se conoció que el próximo destino futbolístico de Lionel Messi tras su salida del PSG sería el Inter Miami, el foco estuvo puesto en este club. Y todo lo referido a él, cobró relevancia siendo que todavía el propio jugador no firmó oficialmente. Sin embargo, en medio de todas las negociaciones, surgió una novedad: el cuñado de Leo consiguió trabajo allí y como era de esperar, lo tildaron de "acomodado".

Tulli Arellano es el novio de María Sol, la hermana de La Pulga y recientemente anunció emocionado el nuevo puesto laboral. Según informó el sitio Todo Noticias, el joven es amante del fútbol, de la pesca y los amigos, comenzó a trabajar poco tiempo atrás en el Inter Miami como parte del staff técnico de la categoría Sub 19 que termina de consagrarse campeón de una liga que se juega con el fin de darle competitividad a las divisiones menores de los equipos de la MLS. Si bien no era sabido que el cuñado de Lionel Messi tenía formación profesional como profe, trabaja como tal en la franquicia que en julio hará la gran presentación del mejor jugador del mundo.



Tuli Arellano. El cuñado de Lionel Messi (primero desde la izquierda), trabaja en el Inter Miami y fue campeón con la Sub 19 del club. Es novio de María Sol, hermana de Leo.





En Linkedin, Julián Arellano se presenta como “Coach en Inter Miami”, “Inversor en Criptos, NFT y Oro Digital” y “Fundador del unicornio Special Fan”.





Ni bien trascendió la noticia, algunas personas aprovecharon la ocasión para acusar a Arellano de "acomodo" en el club en el que jugará su cuñado. Sin embargo, él salió al cruce, con una contundente frase: “Las vueltas de la vida! Hoy me toca disfrutar esto, y mi mayor aprendizaje, “la suerte llega con el trabajo duro”. Gracias a los que siempre me apoyaron ! El resto que la cuente como quiera! Campeones #intermiami”. De esta manera, dejó más que claro que no le interesan los malos comentarios.