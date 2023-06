Makhoul respaldó a Perazzo, repudió la protesta y pidió paciencia a los hinchas

28/06/2023 - 01:12 Deportivo

Güemes vive horas convulsionadas. El mal presente del equipo en la Primera Nacional, que quedó a tres puntos de la zona de descenso, desató los nervios de los hinchas. Y u grupo de ellos se manifestó el lunes pasado en la puerta del club, mientras el plantel entrenaba, quemando gomas y pidiendo la salida del entrenador Walter Perazzo.

El presidente del club, Eduardo Makhoul, tomó cartas en el asunto y salió a repudiar los hechos y a respaldar al DT, al tiempo que les pidió "paciencia" a los hinchas y se mostró confiado en que el equipo revertirá la situación.

"Yo no estaba en el estadio, me comentaron que había ido un grupo de hinchas y habían quemado unas gomas afuera de la cancha. No es el camino. Resultados deportivos pueden haber a veces buenos y a veces malos. Nosotros no estamos jugando una liga local, estamos jugando un Nacional B y estamos poniendo lo mejor de cada uno. No porque pierdas un partido o dos se tienen que tomar medidas de ese tipo. Porque en realidad, ningún jugador entra a la cancha a perder y ninguno de la comisión quiere perder como tampoco los hinchas", arrancó diciendo el titular "Gaucho", en Radio Panorama.

"Yo los entiendo porque también soy hincha y me da rabia y bronca cuando pierde. Pero más allá del resultado, todo sigue. Hay que prepararse porque Güemes el viernes juega de vuelta, siempre hay que seguir trabajando. Esta semana se pagan los sueldos, en el club siempre hay mucho por hacer", agregó.

Makhoul se defendió de algunas críticas y sostuvo que su club está creciendo en el plano institucional. "Por ahí dicen cosas que no son. El club está creciendo institucionalmente estos últimos años, se están haciendo vestuarios nuevos. Entonces por ahí la gente cuestiona cosas de las que no tiene conocimiento", se quejó.









Volviendo al pedido de renuncia de Perazzo, de parte de los hinchas, el presidente dejó en claro su respaldo al entrenador. "Yo considero que, en su debido tiempo, el técnico, si no le va bien, sabrá hacer un paso al costado. Pero mientras tanto, es un técnico al que hay que darle la confianza porque el año pasado nos salvó la categoría. Tengamos paciencia, Güemes no ha tenido suerte en estos partidos, ha jugado bien pero los resultados no se están dando. Pero vamos a salir adelante".

Fuerte mensaje

Makhoul también aprovechó para pedir que, en vez de quemar gomas, vayan a la cancha a alentar, paguen una entrada y se asocien al club. "Si bien es cierto que ha ido un grupo a protestar por un resultado deportivo, yo les pediría a esa gente que reflexione que Güemes necesita gente que lo acompañe, que vaya al club, que aliente al equipo, que pague una entrada, que se haga socio, que trabaje y nos ayude para seguir creciendo. Nada se construye quemando una goma o pidiendo que se vaya el técnico", disparó.

"Vamos a cuidar la categoría y vamos a trabajar para mantenerla, pero no es fácil sostenerse en un nacional B. Antes no teníamos un lugar para entrenar, hoy lo tenemos, no es el mejor, pero lo tenemos. Estamos haciendo vestuarios nuevos, los jugadores están al día. Entonces estamos hablando de un club que crece y está ordenado", agregó convencido.

El mandamás "Gaucho" insistió en que "Vamos a tratar de revertir esta situación" y reveló que tuvo una charla con los jugadores. "Sé que los jugadores van a poner lo mejor de sí para cambiar esta historia, yo he hablado con ellos", aseguró antes de reiterar su pedido de paciencia.

"Hay que tener paciencia, eso hay que transmitirle a los hinchas. Con trabajo y sacrificio, se da vuelta la situación. No hay que gastar energía en lo que no construye. Hay que gastar energías para ver en que podemos ayudar al equipo y a nuestro club que amamos tanto y no tirar piedras para destruir cosas porque eso no nos lleva a nada", concluyó.