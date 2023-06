Ramella, los jugadores que buscarán retener y el nuevo Quimsa

28/06/2023 - 01:54 Deportivo

Quimsa aún disfruta de su segunda Liga Nacional. Hace poco menos de dos semanas, el club cosechó la segunda estrella en la máxima categoría del básquet nacional y mientras los jugadores y el cuerpo técnico comenzaron sus vacaciones, de a poco comienza a proyectarse el equipo que intentará defender el título en la temporada 2023/24.

Leandro Ramella, entrenador que llegó a mitad de temporada y que guió a la Fusión a este éxito, habló sobre los jugadores que el club intentará retener y confesó que ya están comenzando a planificar el armado de la plantilla.

La idea de lo que hablamos en principio con Diego Lo Grippo (director deportivo), es por lo menos sostener a Brussino, (Fabián) Ramírez Barrios y los dos extranjeros (Eric Anderson y Brandon Robinson) y con otro referente como (Sebastián) Acevedo o (Mauro) Cosolito. Igual vamos a tener un problema que no lo vamos a poder solucionar. El año pasado había dos U23 de muchísima calidad: Agustín Pérez Tapia y Baralle y este año no van a estar. Pérez Tapia tiene contrato, pero ya como ficha mayor. Ahí teníamos una marcada diferencia con el resto, porque nuestros U23 eran de un nivel muy alto", aseguró el coach de Quimsa.

Seguidamente, Ramella reconoció que no fue una tarea sencilla gestionar el grupo, pero encontró la predisposición para salir adelante y ser campeón.

"Cuando se va otro entrenador y llega uno nuevo, éste siempre tiene un margen. Y además, el jugador tiene que ponerse a disposición. Eso pasa siempre. Yo tuve eso a favor. La predisposición de todos los jugadores para poder llevarlos para el lado que yo iba a querer. Le tuve que poner mucha energía, y me llevó un tiempo y algunos conflictos, definir y hacerle entender a cada uno el rol que yo pretendía de ellos. En ese sentido, era un plantel muy demandante. Uno quería minutos, otro quería sus tiros, otro quería protagonismo. Todos demandaban cosas. Yo tenía que definir esas cuestiones lo antes posible. A quiénes darles, a quiénes quitarles y convencer a todos de que era lo mejor para el equipo. Cuando logramos convencerlos, recién ahí me parece que empezamos a mejorar lo táctico, lo conceptual. Y a partir de allí, los jugadores tuvieron mucha determinación para conseguir el objetivo", dijo el entrenador, en una entrevista concedida al diario La Capital de Mar del Plata.

"Me pasó de verme ahí siendo campeón y no lo creía. Tal vez no caía en lo que estaba pasando. También me pasó que estuve muy concentrado en el día a día. De hecho, faltaban dos minutos y yo seguía preocupado", cerró Ramella.