Facundo Buonanotte reveló el consejo que les dio Messi

Facundo Buonanotte, delantero de 18 años, reveló el consejo que les dio Lionel Messi a él y a Alejandro Garnacho y habló de su deseo de jugar en las Eliminatorias.

El joven rosarino expresó que es "un orgullo y un placer" formar parte de la "Albiceleste" y rememoró: "En una de las primera prácticas yo estaba con Ale (Garnacho), vino Lionel (Messi) y nos dijo que no tuviéramos vergüenza, que esto era fútbol y que hiciéramos lo que sabemos".

En tanto, Buonanotte trazó sus objetivos a corto plazo. "Mi anhelo es poder estar en el Brighton, hacer una buena pretemporada, asentarme y obviamente que si te va bien en el club tenés después muchas chances de ir a la Selección, así que eso es lo principal. Poder estar en las Eliminatorias para mí sería grandísimo", reconoció.

Asimismo, el mediocampista habló sobre la ausencia del capitán del seleccionado argentino en el partido ante Indonesia. "Me hubiera encantado que se quedara. Me hubiera gustado que se quedaran todos. Pero bueno, sabemos también que no es posible, que cada jugador tiene que buscar su bien", aseguró.

Por otro lado, Buonanotte recordó el momento en el que le regaló una casa a sus padres. "Mi abuelo iba a hacer un locro, así que mi vieja estaba preocupada por el lugar, porque éramos muchos y no teníamos el espacio. Le tuve que decir que alquilé una casa. Llegaron, vieron la casa, les dije que la conocieran y cuando la terminaron de ver les di la llave", relató.