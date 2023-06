"Sé que debo volver a Lanús, pero hoy no pienso en eso"

30/06/2023 - 09:38 Deportivo

Lucas Besozzi supo ganarse la titularidad sobre la base de buenos rendimientos. El extremo es uno de los mejores jugadores en este Central Córdoba que está acomodándose de a poco en la Liga Profesional. En el corto plazo, el futbolista deberá regresar a Lanús, que ejecutará la repesca y buscará sumarlo para el certamen del segundo semestre del año.

Besozzi se refirió al hecho de regresar al "Granate", pero confesó que es algo que no le quita hoy el sueño ya que quiere seguir aportándole cosas al "Ferro".

"Sé que debo volver a Lanús cuando finalice el torneo. Pero eso no me distrae lo que es cada partido y en estar concentrado. Yo voy a entrenar dando lo máximo. Este es mi trabajo pero es lo que me gusta. Uno es un apasionado y ama jugar, por eso estamos aquí. Yo soy muy competitivo y no voy a pensar en que me voy a otro lado cuando tengo que jugar ahora. Quiero jugar siempre. Me encanta estar siempre. Mantengo la cabeza aquí en Central", aseguró el delantero.

"Venimos haciendo un buen torneo. Hace bastante partidos que no perdemos y eso es muy bueno, porque cuando no se puede ganar, hay que tratar de no perder. Queremos sumar. Venimos haciendo las cosas bien y ahora ya estamos con la idea de ir a Estudiantes y hacer un buen partido para traernos un buen resultado", aseguró el extremo del "Ferro".

Además, Besozzi se refirió al rival de mañana, Estudiantes. "Ellos vienen de jugar entre semana y con menos descanso, pero también con ese ritmo que te da jugar. Debemos plantear un partido intenso. Estar compactos entre cada bloque, atacar por los costados. Trabajamos en eso", cerró el delantero, quien será titular en La Plata.