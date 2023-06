El Anual ya prepara su décima jornada

30/06/2023 - 10:25 Deportivo

La Mesa Directiva de la Liga Santiagueña de Fútbol programó la décima fecha del Torneo Anual "Campeones Mundiales", donde de nueve encuentros, el día domingo se jugarán ocho, mientras que completarán la fecha: Instituto Santiago- Central Córdoba, que lo harán el miércoles 5, en Central Argentino.

La agenda

Zona Capital. Domingo: a las 16, Estudiantes vs. Yanda. Cancha Estudiantes (a puertas cerradas); Unión Santiago vs. Comercio. Cancha Central Argentino. Miércoles 5: a las 16, Instituto vs. Central Córdoba. Cancha Central Argentino.

Zona Banda. Domingo: a las 16, Banfield vs. Central Argentino. Cancha Banfield; Clodomira vs. Vélez; Sarmiento vs. Villa Unión. Zona Robles. Domingo: a las 16, Independiente de Fernández vs. Atlético Forres; Güemes vs. Sp. Fernández. Cancha Sp. Fernández. Defensores de Forres vs. Independiente de Beltrán.