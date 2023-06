Creativo torneo para festejar el Día Mundial del skate y el boom del deporte

30/06/2023 - 13:01 Deportivo

Por Julián Mozo

La vara va subiendo y a medida que los chicos saltan más alto, el público aumenta su energía. Grita, aplaude, alienta más… Hay 100.000 pesos en juego -50.000 de premio por género- y el Uniclub ya es un pandemonium. Es el Día Mundial del skate y cerca de 400 fanáticos de este deporte llegan al punto más álgido del copado evento que organizó DC Shoes en esta habitual sala de Abasto. Se define el Ollie Contest, una gran idea que tuvo la marca para ver qué chic@ salta más alto con su skate y que se extenderá por el país durante los próximos años, y el público está en todos lados, en el primer piso, en las escaleras, en planta baja, incluso por sobre el sector que usan los deportistas para aterrizar. Los pibes saltan y, sin importar si logran el objetivo o no, son hasta palmeados por quienes los admiran. Ni hablar cuando llega la apasionante definición, que terminó coronando a Noe Canaparo (25 años, de Villa Crespo, la única que superó los 65 centímetros) entre las mujeres y a Luca Ledebur (23, de Balvanera, saltó 95 centímetros, ¡casi un metro!) en los hombres.

Una tarde-noche que se complementó con ricas pizzas repartidas al paso, cervezas, juegos, música con la DJ Sol Porro, banda en vivo (Fack Dolls), arte de la mano de Martín Varbaro y la emisión de dos joyitas audiovisuales, una del trip que el team DC hizo durante 15 días de marzo por el Sur argentino y la otra una pieza especial de 3 minutos que Mauro Iglesias, uno de los mejores skaters nacionales del momento, hizo durante el transcurso de más de un año y en breve tendrá su premiere en los canales oficiales de la prestigiosa revista Thrasher. Un día que reflejó el exponencial crecimiento que ha tenido el skate a nivel urbano en nuestro país, que se complementa con su inserción olímpica y todo lo que eso ha generado en los últimos años.

“El evento estuvo muy bueno. Se dio un espectáculo lindo en el contest, disfruté mucho el video de Maurito (Iglesias), una verdadera joya, y luego se armó una session muy divertida afuera del local. Yo trabajo en el skate, en un local de galería y también dando clases. En mi vida representa más que un deporte. Ir a patinar es un hábito, más que una actividad. La mayoría de las personas que conozco está conectada con este mundo. Todos mis amigos más cercanos patinan y patinando los conocí”, contó Ledebur, oriundo de Balvanera que patina desde los 10 años, desde que su abuela le regaló un skate de juguetería. “No entreno como un deportista, sólo voy a andar en skate todos los días porque es lo que me gusta hacer y ya…”, agregó, apasionado

Luca impactó desde el inicio de la competencia, que arrancó en 65 centímetros para los hombres. “Quien patina sabe que ollie se hace todos los días, ya sea para subir un escalón, saltar algo o simplemente para practicar. Yo lo tengo bastante practicado, aunque no lo considero mi especialidad. No tenía expectativas con el torneo, no me esperaba ganar, ¿pero quién no quiere hacerlo una vez que está en competencia?”, relató quien fue el único que pudo superar los 95 centímetros, tras varios intentos. “El que pude bajar fue muy placentero. Cuando toqué el piso inmediatamente miré atrás para ver si no había tirado el palo… Ver que seguía apoyado en las guías fue muy gratificante”, admitió quien a priori no era el favorito. “Se sabe en el ámbito del skate que Sebastián Franco es uno de los que más pop tiene. No sabía que estaba invitado pero me lo imaginé…”. Ledebur superó esa marca que Franco, el candidato de todos, no pudo.

También sorprendió que Canaparo ganara entre las chicas. “El ollie no es una especialidad de la casa. No esperaba ganar ni pensaba que podía alcanzar esa altura. De hecho, creo que nunca salté tan alto. Pero en ese momento, cuando subieron a la última distancia, me sentí bien, confiada que podía hacerlo: metí rodillas bien al pecho y salió por suerte. Una alegría”, reveló Noe, quien patina desde los 11 años con amigos en Villa Crespo. Ya lleva 14 arriba de una tabla, toda una vida para ella. “El skate significa mucho para mí, es parte de mi identidad como persona”, resumió quien agradeció por el evento, la originalidad, “los muy buenos videos, la birra y las pizzas, todo muy rico”.

Cuando todos se refieren a Maurito, hablan de Iglesias, este flaquito de 22 años que desde ya hace un par de años dejó de ser promesa para convertirse en tal vez el mejor del país, al menos en la modalidad Street. Luego de las dos primeras fechas de la clasificación olímpica para París 2024, el de Monte Chingolo estaba 5° en el ránking, cuando 20 logran el boleto. Ahora, en días, no podrá estar en la tercera fecha que se viene, por una lesión en su rodilla derecha, pero descarta que estará presente en la cuarta, a mediados de septiembre, en Basel, Suiza. Por lo pronto, se entrena para volver a tope y estuvo en el evento, estrenando un producto audiovisual que nunca soñó pero terminó siendo top, al punto de ser pedido por Thrasher para su premiere.

“Lo arranqué como un hobbie, para divertirme, y en un momento me di cuenta que teníamos trucos muy buenos, que nadie había hecho en el país. Lo seguí grabando, con mi amigo Tomás Scicchitano (el filmer), en Buenos Aires y en distintas partes del mundo donde viajaba para eventos, y quedó algo muy copado. Son tres minutos en los que muestro de donde salí, mi barrio, y hasta donde llegué, de alguna forma. Es un orgullo que Thrasher se haya interesado”, explicó quien aseguró haber tenido “un click cuando tenía 15 años y me fue muy bien en un torneo en Eh?Park y luego en una competencia internacional que se hizo en la Rural. Sentí que podía competir con los mejores y dedicarme a esto”, informó quien ahora es el rider estrella dentro del equipazo de skate que tiene DC Shoes Argentina.

Así terminó una noche que reflejó el crecimiento que ha tenido el skate. Un boom que se nota en las calles y que se vivió en el evento en Uniclub que festejó con todo el día mundial de este nuevo deporte olímpico.