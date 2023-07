Santiago del Estero, confirmado como sede del Preclasificatorio Olímpico 2024

30/06/2023 - 21:45 Deportivo

Santiago del Estero fue confirmado oficialmente como sede del Preclasificatorio Olímpico 2023, a disputarse del 14 al 20 de agosto, con la participación del seleccionado argentino de mayores.

El seleccionado argentino buscará el boleto al clasificatorio mundial a los Juegos Olímpicos de París 2024 que se jugará el próximo año.

El Grupo A, que se disputará íntegramente en el Estadio Ciudad de Quimsa, estará integrado por las selecciones de Argentina, Cuba, Panamá y Bahamas. Mientras que el Grupo B, que se disputará en el estadio Vicente Rosales de Olímpico, estará compuesto por Uruguay, Islas Vírgenes, Chile y Colombia.

Los dos primeros de cada grupo clasificarán a semifinales. Luego, el ganador de este Preclasificatorio conseguirá un pasaje a uno de los cuatro Clasificatorios Olímpicos Fiba a disputarse del 2 al 7 de julio de 2024.

El Clasificatorio Olímpico del próximo año se disputará en cuatro zonas-sedes de seis equipos cada una, otorgando un boleto al ganador de cada una a los Juegos Olímpicos de París 2024.

La selección ya tiene bastante avanzada la organización de la preparación, que tendrá una novedad importante, ya que será la primera vez que el equipo comenzará sus entrenamientos directamente en Europa, más concretamente en Alicante, España, el 15 de julio.

La sede no es casual, ya que allí reside durante sus recesos y tiene sede familiar Pablo Prigioni, el entrenador argentino, y cuenta con instalaciones apropiadas para el caso, además de ser un lugar cómodo para los que actúan en Europa y se mantienen allí.

En cuanto al roster, hay rumores de que algunos jugadores importantes podrían bajarse del torneo. En algún caso, porque han tenido una temporada agotadora en Europa, y terminaron muy tarde, y en algún otro porque todavía no tiene equipo definido para la próxima campaña. Veremos qué pasa finalmente y si la gran mayoría termina concurriendo. Campazzo ya dijo que iba a estar.

La mala noticia es que, en un 99%, Gaby Deck no va a llegar al torneo. El santiagueño, que sufrió la rotura del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda a principios de mayo en un partido contra Partizán por la Euroliga, estuvo haciendo entrenamientos en estos días y sintió dolor, por lo que no apurará para nada su recuperación. Es posible que se integre al equipo para trabajar con ellos, pero casi seguro no podrá ser uno de los doce para el Prerepechaje. Hoy, posiblemente la baja más sensible que podría tener Prigioni. Una pena, pero poco se puede hacer contra eso.