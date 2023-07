Perazzo: "Le ganamos a uno de los mejores equipos de la zona"

01/07/2023 - 01:20 Deportivo

El entrenador de Güemes, Walter Perazzo, habló anoche con EL LIBERAL tras la goleada ante San Martín y destacó el resultado por la jerarquía del rival. "Jugamos ante un gran rival. Para mí, San Martín es uno de los mejores equipos que hay en la zona. Fuimos contundentes. Tuvimos la efectividad que fue lo que hizo la diferencia. Esto es fútbol y ahora nos tocó festejar", destacó el DT.

"Sostuve al equipo porque era respaldar mi palabra. Veía que estábamos haciendo buenos partidos más allá de los resultados. Mantuve lo que realmente pensaba. Estos triunfos, ante estos rivales importantes, se sobredimensionan también. Le ganamos a un gran equipo, que tiene una estructura muy buena. Esto nos levanta el ánimo", agregó Perazzo.

Por último, el DT de Güemes se refirió a lo que sucedió entre semana con la queja de un sector de los hinchas por los malos resultados.

"Las dos patas más importantes en esto son los jugadores y el presidente. Y me sentí respaldado por ambas. Mientras ellos me acompañen, yo le meto para adelante. Después sabemos cómo es esto. Hay intereses creados. Al vicepresidente lo echaron y arma lío. Los que conocemos Güemes sabemos cómo es la interna. Los que quieren al club de verdad vinieron a la cancha, alentaron y apoyaron siempre. Eso es lo que a mí me queda", cerró.