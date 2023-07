Cambiaron las reglas para los arqueros en los penales

03/07/2023 - 22:15 Deportivo

La Ifab, que en inglés significa International Football Association Board, tomó una decisión que para los arqueros no deja de ser un dato menor: cambió la regla al momento de las ejecuciones de los penales y se les está prohibido realizar cualquier maniobra de distracción o actitudes burlescas hacia el pateador.

"El guardameta defensor debe permanecer en la línea de meta, de cara al lanzador, entre los postes, sin tocar los postes, el travesaño ni la red de la portería, hasta que el balón haya sido pateado. El arquero no debe comportarse de forma que distraiga injustamente al pateador, retrasar la ejecución del tiro o tocar los postes, el travesaño o la portería".

Así, con esas palabras, se publicó la nueva ley. De esta forma, se terminó la posibilidad de moverse o hablarle al futbolista que va a ejecutar en la previa de la misma. Para que quede claro, con esta nueva ley el arquero no puede ni siquiera tocar el travesaño antes de la ejecución. Ni tampoco moverse de lado a lado para desconcentrar al pateador, como hacían muchos.

En un apartado, la Ifab explica la regla de forma más simple: "Se hace la aclaración de que el portero no debe comportarse de manera que no muestre respeto por el juego y el oponente, es decir, distrayendo injustamente al pateador". Aquí, el concepto es totalmente abstracto y amplio, ya que depende de cómo juzgue cada árbitro el hecho de "no mostrar respeto por el juego".

Por el momento, lo que está claro es que los árbitros estarán revisando de forma minuciosa el comportamiento de los arqueros en estas situaciones de penales y que aplicarán sanciones para quien no respete la nueva norma. Lo que tampoco está escrito es qué tipo de tarjeta o advertencia se aplica si alguno infringe el reglamento, por lo que quedará a criterio del juez de turno.

Y si de arqueros que tienen el hábito de apelar al recurso de "trabajar" psicológicamente al ejecutor de penales, está el ejemplo del "Dibu" Martínez que ahora deberá tener cuidado con la regla.