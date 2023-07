Una buena para el "Ferro": el duelo ante Rosario Central se jugará el martes 11

04/07/2023 - 23:18 Deportivo

Ayer, hubo una noticia muy buena para el "Ferroviario". Una de esas que permiten trabajar mejor entre un partido y otro. Es que el cotejo que debe protagonizar Central Córdoba ante Rosario Central fue reprogramado. El mismo debía jugarse el lunes por la tarde, pero la Liga Profesional confirmó que se disputará al martes 11 de julio a partir de las 18 en el estadio Gigante de Arroyito.

Esto le dará la chance al plantel dirigido por Leonardo Madelón de tener un día más de descenso, teniendo en cuenta que jugará el viernes 7 de local ante Newell's, el otro equipo de Rosario y en el horario de las 21.30, algo que complicaba los planes santiagueños con un viaje tan pronto.

En consecuencia, la 24ª fecha quedará programada de la siguiente manera:

Sábado 8 de julio. 18.00 Estudiantes vs. Racing; 20.30 San Lorenzo vs. River.

Domingo 9 de julio. 15.30 Instituto vs. Tigre; 15.30 Platense vs. Sarmiento; 18.00 Vélez vs. Godoy Cruz; 20.30 Banfield vs. Arsenal; 20.30 Defensa y Justicia vs. Lanús.

Lunes 10 de julio. 14.00 Barracas vs. Argentinos; 16.30 Colón vs. Belgrano; 19.30 Talleres vs. Unión; 21.30 Boca vs. Huracán.

Martes 11 de julio. 18.00 Rosario Central vs. Central Córdoba; 19.00 Independiente vs. Newell's y 21.30 Atlético Tucumán vs. Gimnasia.

Venta de entradas

Por otra parte, arrancó la venta de entradas para el partido entre Central Córdoba y Newell's Old Boys por la 23ª fecha del Torneo 2023 de la Liga Profesional de Fútbol, que se disputará este viernes 7 de julio a las 21.30 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Ayer martes se pusieron en venta las entradas de manera online a través de la página del club: www.cacentralcordoba.com

La venta de entradas presencial para este partido será el viernes de 9 a 19 en las boleterías de calle Granadero Saavedra y San Martín y luego, previo al encuentro, en el Estadio Único Madre de Ciudades.

El entrenador "ferroviario" Leonardo Carol Madelón, ya planifica el cotejo del viernes ante la "Lepra" y desde los nombres, no habría demasiadas modificaciones respecto del once inicial que saltó al campo de juego el pasado sábado ante Estudiantes de La Plata, en lo que fue empate 1-1.

El DT podría apostar nuevamente por una línea de cinco defensores, aunque con Rius y Gómez por los costados, algo que, a la hora de atacar, le daría amplitud y mayor presencia ofensiva. Hoy, Madelón podría confirmar el equipo.