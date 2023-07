Así quedaron los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores: Boca-Nacional y River-Inter

05/07/2023 - 13:54 Deportivo

La Conmebol celebró hoy el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores, en los que Boca y River se enfrentarán a Nacional de Uruguay e Inter de Brasil, respectivamente.



Los otros cruces de equipos argentinos serán Racing contra Atlético Nacional de Medellín y Argentinos Juniors ante Fluminense de Brasil.



En el caso de Boca y Racing, que se podrán ver las caras en cuartos de final, definirán en condición de local por haber terminado como primeros de sus zonas.



A su vez, el Superclásico entre Boca y River solamente podría darse en una final, como sucedió en el 2018 cuando el equipo de Marcelo Gallardo dio la vuelta olímpica en el estadio Bernabéu de Madrid tras imponerse por 3-1 (2-2 en la ida en La Bombonera) en tiempo suplementario.







El suspenso se barajó hasta el último momento, ya que la bolilla de River salió anteúltima cuando quedaban Boca e Inter en el otro copón.



Los octavos de final se jugarán entre el 1° de agosto y el 10 del mismo mes, ida y vuelta, respectivamente. Esto tomará a los equipos argentinos sin competición local porque la Liga Profesional de Fútbol finalizará el último fin de semana de julio.





TODOS LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL

EL CALENDARIO DE CADA FASE

Palmeiras (Brasil) vs. Atlético Mineiro (Brasil)Olimpia (Paraguay) vs. Flamengo (Brasil)Boca (Argentina) vs. Nacional (Uruguay)Racing (Argentina) vs. Atlético Nacional (Colombia)Paranaense (Brasil) vs. Bolívar (Bolivia)Independiente del Valle (Ecuador) vs. Deportivo Pereira (Colombia).Internacional (Brasil) vs. River Plate (Brasil)Fluminense (Brasil) vs. Argentinos Juniors (Brasil)*Octavos de final: martes 1 de agosto al jueves 3 de agosto (ida); martes 8 de agosto al jueves 10 de agosto (vuelta).*Cuartos de final: martes 22 de agosto al jueves 24 de agosto (ida); martes 29 de agosto al 31 de agosto (vuelta).*Semifinales: martes 26 y miércoles 27 de septiembre (ida); martes 5 y miércoles 6 de octubre (vuelta).*Final: sábado 4 de noviembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, de Brasil.