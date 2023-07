Se sortearon los octavos de la Copa Sudamericana: las fechas de cada uno de los cruces

05/07/2023 - 13:45 Deportivo





La Conmebol sorteó hoy los octavos de final para la Copa Sudamericana, en la que restan conocer la mitad de los clasificados, y Newell's Old Boys de Rosario y Defensa y Justicia, que ya están en esta instancia, tendrán potenciales cruces complicados.



Los únicos conjuntos nacionales clasificados a los octavos de final son Newell's y Defensa y Justicia, que fue campeón en la edición 2021, y esperarán por los ganadores de los cruces entre Corinthians (Brasil) y Universitario (Perú); y Sporting Cristal (Perú) ante Emelec (Ecuador), respectivamente.



Los equipos argentinos que podrán meterse entre los 16 mejores del torneo serán San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Tigre y Patronato.



El "Pincha" es el primero que saldrá a jugar el martes 11 a las 21 contra Barcelona, en Ecuador, y la vuelta será el 18 en La Plata. El vencedor del cruce irá contra Goiás de Brasil, que ganó el grupo G con 12 unidades.



El miércoles 12, Patronato de Paraná recibirá a Botafogo, de Brasil, y la otra semana viajará a Río de Janeiro en busca de la hazaña. Quien se imponga irá ante Guaraní de Paraguay.



Ese mismo día, San Lorenzo estará en Colombia para enfrentar a Independiente Medellín y luego definirá la clasificación en el Bajo Flores. El que pase la llave se verá las caras con San Pablo de Brasil, uno de los candidatos al título.



Y por último, Tigre visitará el jueves 13 a Libertad, en Asunción, con el objetivo de conseguir un buen resultado para luego cerrar la serie en Victoria. El que se quede con el duelo tendrá enfrente a Fortaleza de Brasil, que arrasó en su zona.







Los otros cruces serán Colo Colo- América (Brasil); Corinthians- Universitario; Sporting Cristal- Emelec; Ñublense- Audax Italiano.



La final será a partido único en el Estadio Centenario de Montevideo, el 28 de octubre. El equipo que resulte ganador accederá a jugar la Recopa Sudamericana ante el ganador de la edición 2023 de la Copa Libertadores de América. Además, se clasificará a la Copa Libertadores de América 2024.



Los máximos ganadores del segundo certamen en importancia a nivel continental son Boca, Independiente, Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) (2); Lanús, San Lorenzo, Defensa y Justicia, River, Arsenal de Sarandí, Liga de Quito (Ecuador), San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Chapecoense (Brasil), Cienciano (Perú), Pachuca (México), Independiente de Santa Fe (Colombia) y Universidad de Chile (1).



TODOS LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL



Sao Paulo (Brasil) vs. San Lorenzo (Argentina)/ Independiente de Medellín (Colombia).



Newell's (Argentina) vs. Corinthians (Brasil)/ Universitario (Perú).



Fortaleza (Brasil) vs. Libertad (Paraguay)/ Tigre (Argentina).



Guaraní (Paraguay) vs. Patronato (Argentina)/ Botafogo (Brasil).



Goiás (Brasil) vs. Estudiantes (Argentina)/ Barcelona (Ecuador).



Defensa y Justicia (Argentina) vs. Sporting Cristal (Perú)/ Emelec (Ecuador).



LDU Quito (Ecuador) vs. Ñublense (Chile) Audax Italiano (Chile).



Bragantino (Brasil) vs. Colo Colo (Chile)/ América (Brasil).







El cuadro de la Copa Sudamericana



¿Quién sale campeón? pic.twitter.com/LOQBnmCj2E — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 5, 2023



EL CALENDARIO DE CADA FASE

*Playoffs de octavos: desde el martes 11 al jueves 13 de julio (ida); martes 18 al jueves 20 de julio (vuelta).



* Octavos de final: desde el martes 1 al jueves 3 de agosto (ida); martes 8 al jueves 10 de agosto (vuelta).



* Cuartos de final: desde el martes 22 al jueves 24 de agosto (ida); martes 29 al jueves 31 de agosto (vuelta).



* Semifinales: desde el martes 26 al 28 de septiembre (ida); martes 3 al jueves 5 (vuelta).



* Final: sábado 28 de octubre, en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.