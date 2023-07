No pudo ser: los argentinos Etcheverry y Podoroska fueron eliminados del Abierto de Wimbledon

06/07/2023 - 11:47 Deportivo

Los tenistas argentinos Tomás Martín Etcheverry y Nadia Podoroska quedaron eliminados del Abierto de Wimbledon, tercer torneo de Grand Slam del año que se juega sobre césped, al perder hoy en la segunda ronda sus respectivos partidos con el suizo Stan Wawrinka y la bielorrusa Victoria Azarenka.



Etcheverry, nacido en La Plata y ubicado en el puesto 32 del ranking mundial de la ATP, perdió con Wawrinka (88) por 6-3, 4-6, 6-4 y 6-2 luego de dos horas y 34 minutos de juego en un partido jugado en la cancha número 3 del All England Club, en Londres.



El platense de 23 años había superado en la ronda inicial al español Bernabé Zapata Miralles (53), pero no repitió ese nivel ante un tenista de una jerarquía superior como el suizo, ganador de tres Grand Slam: Australia 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016.



Etcheverry, quien había alcanzado los cuartos de final en Roland Garros, en la mejor actuación de su carrera, se mantuvo en partido hasta el tercer set, cuando sufrió un quiebre para quedar abajo 2/0 y no pudo recuperarse, ya que a partir de ese momento el dominio del suizo se acentuó.



Wawrinka jugará su próximo partido ante el serbio Novak Djokovic (2), ganador de 23 torneos de Grand Slam, incluidos los dos que se jugaron este año en Australia y Roland Garros, y siete veces campeón en Wimbledon, las cuatro últimas en forma consecutiva.



En el cuadro de damas, la rosarina Nadia Podoroska (80), luego de su debut con triunfo sobre la checa Tereza Martincova (115), no pudo mantenerse y cayó sin atenuantes ante la bielorrusa Victoria Azarenka (20) por 6-3 y 6-0 en una hora y 23 minutos.



La bielorrusa jugará su siguiente partido frente a la rusa Daria Kasatkina (10), quien superó a la británica Jodie Burrage (108) por 6-0 y 6-2.



Durante esta jornada se presentarán otros dos argentinos por la segunda ronda: Francisco Cerúndolo y Guido Pella.



Cerúndolo, campeón el sábado pasado en el ATP 250 de Eastbourne, en la gira sobre césped previa a Wimbledon, se presentó en Londres con un triunfo sobre el portugués Nuno Borges (69) y no antes de las 11,30 se medirá con el checo Jiro Lehecka (37).



En el caso de ganar, el argentino de 24 años jugará en la tercera ronda ante el estadounidense Tommy Paul (15) o el canadiense Milos Raonic (849).



El zurdo bahiense Pella (308), luego de un gran debut con victoria sobre el croata Borna Coric (14), enfrentará no antes de las 12.30 al francés Harold Mayot (181).



En el caso de ganar, Pella jugará en la tercera ronda ante el francés Corentin Moutet (71) o el ruso Román Safiullin (92).



En otros partidos de la jornada se dieron los siguientes resultados:



Alejandro Davidovich Fokina (España, 34) a Arthur Fils (Francia, 61) por 7-6 (7-3), 6-1 y 6-2; Hubert Hurckacz (Polonia, 18) a Jan Choinski (Gran Bretaña, 164) por 6.4, 6-4 y 7-6 (7-3); Lorenzo Musetti (Italia, 16) a Jaume Munar (España, 109) por 6-4, 6-3 y 6-1.



Quentin Halys (Francia, 79), a Aleksandar Vukic (Australia, 87) por 6-3, 6-1 y 6-4; Alexander Bublic (Kazajistán, 26) a J.J.Wolf (EEUU, 48) por 6-3, 7-6 (7-5) y 6-0; Maximilian Marterer (Alemania, 170) a Michael Mmoh (EEUU, 119) por 7-5, 7-6 (7-5) y 6-4 y Roberto Carballes Baena (España, 57) a Matteo Arnaldi (Italia, 80).



Elina Svitolina (Ucrania, 76) a Elise Mertense (Bélgica, 28) por 6-1, 1-6 y 6-1; Jule Niemeier (Alemania, 103) a Karolina Muchova (R.Checa, 16) por 6-4, 5-7 y 6-1; Dalma Galfi (Hungría, 126) a Linda Noskova (R.Checa, 45); Anhelina Kalinina (Ucrania, 26) a Jessica Bouzas Maneiro (España, 167) por 6-4 y 6-3.



Sofía Kenin (EEUU, 128) a Xinyu Wang (China, 73) por 6-4 y 6-3; Lesia Tsukernko (Ucrania, 60) a Katerina Siniakova (R.Checa, 32) por 6-4 y 6-1 y Mirra Andreeva (Rusia, 102) a Barbora Krejcikova (R,Checa, 11) por 6-3, 4-0 y retiro.