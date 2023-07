Paliza: Los Pumas recibieron una lección de los All Blacks en el inicio del Rugby Championship

08/07/2023 - 18:26 Deportivo

El seleccionado argentino de rugby cumplió este sábado un estreno deslucido en el Rugby Championship 2023, al perder de forma categórica con los All Blacks de Nueva Zelanda por 41-12 en un colmado estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.



El equipo oceánico, campeón defensor y máximo ganador del torneo con 8 títulos, resolvió el juego en el primer tiempo cuando estableció un parcial de 31-0 con tries de de Dane Coles, Ardie Savea, Jordie Barrett, Rieko Ioane y Aaron Smith, complementados por tres conversiones del apertura Damian McKenzie.



En el segundo, el pilar Lucio Sordoni (12m.), en su vuelta a Los Pumas desde 2020, anotó los primeros puntos argentinos en el ingoal neozelandés y sobre el final del partido Agustín Creevy señaló el segundo try del equipo "albiceleste", convertido por Emiliano Boffelli.



Durante la etapa complementaria, Beauden Barrett y Emoni Narawa decoraron el tanteador de los All Blacks con dos nuevos tries.



Los Pumas volverán a presentarse el sábado próximo desde las 6:45 como visitantes de Australia en el CommBank Stadium de la ciudad de Sydney. Ese mismo día, los All Blacks recibirán al campeón mundial Sudáfrica (4:05) en Auckland.