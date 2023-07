La fecha 11 del Anual propone para hoy una agenda intensa

08/07/2023 - 23:48 Deportivo

El Torneo Anual de la Liga Santiagueña tendrá hoy continuidad con la disputa del grueso de la fecha Nº11 del campeonato. El cotejo entre Atlético Forres y Güemes, que dará inicio a las 11, será el que abra una jornada que tendrá muchas atracciones. El resto de la cartelera de cotejos, dará comienzo a las 16 (14, los duelos preliminares).

Agenda completa para hoy:

A las 11: Atlético Forres vs. Güemes.

A las 16: Comercio vs. Instituto Santiago; Yanda vs. Unión Santiago (cancha de Banfield, a puertas cerradas); Central Argentino vs. Atlético Clodomira; Agua y Energía vs. Banfield; Sportivo Fernández vs. Defensores de Forres; Unión de Beltrán vs. Independiente de Fernández.

Martes 11 de julio. A las 16: Mitre vs. Estudiantes (predio de Produnoa). Libres: Central Córdoba, Villa Unión e Independiente de Beltrán.

La fecha se abrió el viernes, con la victoria 2-0 de Sarmiento ante el líder de la Zona Banda, Vélez de San Ramón.

Las posiciones en las tres zonas

Zona Capital: Unión Santiago 24 puntos; Central Córdoba 16; Comercio Central Unidos 13; Yanda FC 12; Estudiantes de Huaico Hondo 11; Instituto Deportivo Santiago 6 y Mitre 2.

Zona Banda. Vélez de San Ramón 25 puntos; Sarmiento de La Banda 18; Central Argentino 15; Villa Unión 14; Banfield 6, Agua y Energía de la Banda y Atlético Clodomira 4.

Zona Robles. Sportivo Fernández 18; Independiente de Fernández 16; Independiente de Beltrán 15; Atlético Forres 11; Defensores Forres 10; Unión de Beltrán 8, Club Atlético Güemes 1.