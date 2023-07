Del botín arreglado, al golazo de Gamba de media cancha

09/07/2023 - 06:21 Deportivo

Para Lucas Gamba, la noche ante Newell's Old Boys fue completita. El delantero de Central Córdoba marcó un golazo desde mitad de cancha para el 2 a 0 del "Ferroviario" en el Madre de Ciudades y se dio el gusto de cumplir con la promesa de marcar con un botín que tuvieron que repararlo a último momento para poder utilizarlo.

"Después del partido con Estudiantes de La Plata, se le rompió uno de los botines y había que repararlo. Lo llevé al zapatero que trabaja con el club desde hace bastante tiempo y le dije que lo arreglara cuanto antes porque Gamba me dijo que con esos iba a hacer un gol el viernes".

El comentario surge del utilero Carlos Peralta que ayer aprovechó la ocasión para subir una foto en sus redes sociales con Gamba y los botines que finalmente fueron entregados horas antes del partido con la "Lepra" rosarina.

Peralta recordó que ya le había pasado lo mismo ante San Lorenzo de Almagro y esta vez no fue la excepción.

"Lamentablemente la prohibición de las importaciones afecta a los clubes del fútbol argentino y se hace difícil traer calzados que no se rompan. Los que se usan ahora en su mayoría vienen de China y el material no es el mismo que se fabrica en Alemania por ejemplo", acotó Peralta.

Cuando Gamba habló de su gol al final del duelo con Newell's, reconoció que en Central Córdoba ya lo tenían estudiado al arquero Hoyos. "Sabíamos que Hoyos jugaba adelantado. Era un dato que teníamos. Lo usan mucho como líbero y eso suele complicar a los rivales. La que nos quedaba, debíamos aprovecharla y gracias a Dios lo pudimos hacer", expresó el goleador al respecto.

Luego agregó: "De reojo lo había visto adelantado. En la anterior también y me había arrepentido de no haber pateado. Casi me quedo corto, estaba muerto y le pegué tan fuerte como pude".

Gamba jugó en Rosario Central (el próximo rival del Ferro) y guarda un recuerdo especial del club Canalla. "Allí pasé tres años espectaculares y le tengo un gran cariño. Ahora defiendo los colores de Central Córdoba y haré todo para traernos los tres puntos".