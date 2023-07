Mansilla y su gran momento: "Me mantengo con los pies sobre la tierra"

09/07/2023 - 00:39 Deportivo

El arquero de Central Córdoba Matías Mansilla, nacido en una zona rural de Los Juries, hoy está en boca de todos y nada de eso es por casualidad. Sus buenas actuaciones desde que se hizo cargo de los tres palos del "Ferroviario", hicieron que su figura creciera y que el equipo que dirige Leonardo Carol Madelón confiara en sus condiciones y en sus virtudes para llevar tranquilidad a todos.

Ayer habló con EL LIBERAL y expresó sus sensaciones detrás de este buen presente que está atravesando en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol donde últimamente sus rendimientos reciben elogios de la prensa nacional y de todos los que lo vienen acompañando y apoyando en su carrera futbolística.

"En lo personal, estoy muy tranquilo. Me mantengo con los pies sobre la tierra. Sé que falta muchísimo y trato de ir partido a partido. Trato de abstraerme un poco de lo exterior, de lo que dice la prensa que quizás te lleva un poco a confundirte. Quiero seguir igual, de perfil bajo, buena persona y buen compañero sobre todo", afirmó el golero que ante Newell's Old Boys terminó siendo una de las principales figuras para que Central Córdoba se quedara con los tres puntos en el estadio Único "Madre de Ciudades".

Pero hubo un detalle que destacó Mansilla y que tiene que ver con la influencia positiva y emocional que recibe de su psicólogo deportivo.

"Hay muchos factores que influyen muchas veces en los rendimientos del jugador de elite. Lo emocional es clave. La cabeza en este sentido maneja todo. Si estás bien, hay posibilidades de que te pase lo mismo dentro del campo de juego. Hoy se trabaja mucho en ese punto también. Cada uno tiene su coach personal o su psicólogo deportivo. Yo lo hago hace bastante tiempo".

Y fue un poco más en este sentido. "Influye mucho el trabajo con el psicólogo y está a la vista. Hoy los deportistas de elite están trabajando con un profesional en este aspecto y tampoco no es un tema que es de ahora. Hace rato que se viene dando tanto en el fútbol argentino como en el extranjero".

Matías viene otra vez de tener un buen desempeño ante Newell's Old Boys y ante esta situación explicó que todo lo bueno trata de compartirlo y disfrutarlo especialmente con su familia.

"Trato de manejarme con los que están siempre que es la familia y amigos. Uno sabe que en estos momentos son cuando aparece mucha gente. Con toda humildad, siempre trato de ser respetuoso con todo el mundo, pero después de los partidos hablo más con mi familia y amigos".

También el arquero de Central Córdoba (que al principio era suplente de Marcos Ledesma), hizo alusión al tema de la autocrítica personal. Aquí admitió que recurre muy seguido a la autoevaluación y es de hablar con varios de sus compañeros en este sentido.

"Soy muy autocrítico. Lo hablo con algunos de mis compañeros o con los profes de arqueros. Veo siempre de corregir los errores para achicar ese margen y sobre todo para darle tranquilidad al equipo. Todo sirve para sumar y mejorar partido por partido".

A diferencia de muchos arqueros que ven en otros como referentes en su puesto, el caso de Matías es la excepción.

"Hay muchos arqueros, pero puntualmente no tengo uno como referente especialmente. En el fútbol argentino hay muchísimos buenos arqueros y soy de mirar a todos. Cada uno tiene su forma y su estilo. Por ahí trato de sacar un poquito de cada uno y seguir aprendiendo".

Destacó que el equipo haya encontrado la solidez

Mansilla también se explayó sobre los puntos que viene sumando Central Córdoba en las últimas seis fechas que son los partidos en lo que no conoce la derrota de manera consecutiva.

"Estamos en un club que necesita sumar siempre. Por ahí estamos logrando la solidez que se necesita para asumir estos partidos que son difíciles para todos. Creo que estamos en crecimiento, en formación y esperemos seguir así para que el día de mañana podamos ilusionarnos con algo".

El golero que le quitó la titularidad a Marcos Ledesma siente que con trabajo y esfuerzo todo se puede alcanzar. "Uno siempre quiere jugar y se mentaliza para eso. Sería muy mediocre entrenar y pensar que no vas a jugar. También le estarías dando la opción al técnico de no tenerte en cuenta para atajar. En lo personal, siempre me entrené para jugar y ahora que Leo (por Madelón) me dio la posibilidad, trato de aportar desde mi lugar y de devolverle la confianza".

"Me fui a los 8 años a Buenos Aires, pero me siento santiagueño"

a historia de vida de Matías Mansilla arrancó en la ciudad de Los Juríes, más precisamente en la zona rural denominada Lote 52, donde a los ocho años tuvo que abandonar su lugar de origen junto a su familia para vivir en Buenos Aires.

A partir de allí, empezó a transitar un camino de ilusiones hasta transformarse en arquero de Primera División. Jugó en el ascenso de Buenos Aires, pasó por la B Nacional con el Deportivo Morón y fue campeón en el 2022 con Patronato de Paraná en la Copa Argentina.

Tantos años viviendo afuera, hizo que la tonada santiagueña se perdiera y sea reemplazada por una voz mucho más de porteños.

"A pesar de que me fui de Los Juríes a los ocho años con mi papá a Buenos Aires, yo me siento santiagueño. Tengo a toda mi familia en Santiago y cada vez que tenía la oportunidad de estar con ella, me sentía uno más del pago. Cuando se presentó la oportunidad de venir a jugar en Central Córdoba, no lo dudé ni un instante. Mi tonada se perdió un poco porque me fui muy chico. Creo que los valores lo aprendí en Santiago y es lo que me quedó por lo que me siento muy identificado".

Y el pueblo de Los Juríes es otro de los que está disfrutando de este momento del arquero Mansilla que reconoció que la gente de allí está viviendo este presente con mucha alegría.

"Sé que todos están al tanto de mí y haciendo fuerza para que me fuera bien siempre. Tengo a mis abuelas, tíos, primos ahí. Mis padres y hermanos están en Buenos Aires".

El oficio de arquero nació desde niño y todo por gusto propio.

"Uno cuando es chico simplemente juega para divertirse y pasarla bien. Me gustaba el arco y desde que empecé el baby fútbol ya sabía que podía ser arquero. Nadie me impulsó. Todo fue muy personal y por gusto mío nomás".

Luego agregó: "Me gustaba el puesto. En ese momento veía a grandes arqueros, pero no tenía preferencia ni tampoco sentía que alguno de ellos fuera mi estímulo. Todo nació por cuenta propia y por algo que me gustaba mucho y nada más".