Central Córdoba recibirá a Independiente el domingo, a las 21.30, en el Único

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer ayer la programación de la vigésimo quinta fecha del Torneo 2023, en la que Central Córdoba recibirá a Independiente de Avellaneda. El encuentro entre el "Ferroviario" y el "Rojo" se disputará el domingo 16 de julio a las 21.30, en el Estadio Único Madre de Ciudades.



La programación completa del capítulo 25 de la LPF es el siguiente:



Viernes 14 de julio: 19, Sarmiento de Junín vs. Vélez Sarsfield y Godoy Cruz de Mendoza vs. Defensa y Justicia; 21.30, Huracán vs. Talleres de Córdoba.

Sábado 15 de julio: 14, Unión de Santa Fe vs. Platense ; 16, Racing vs. Rosario Central y 19, River Plate vs. Estudiantes de La Plata.



Domingo 16 de julio: 14, Belgrano vs. San Lorenzo de Almagro; 16.30, Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Boca Juniors; 19, Lanús vs. Banfield y 21.30, Central Córdoba vs. Independiente y Argentinos Juniors vs. Colón de Santa Fe.



Lunes 17 de julio: 18, Tigre vs. Barracas Central; 18, Arsenal de Sarandí vs. Instituto de Córdoba y 20.30, Newell's Old Boys de Rosario vs. Atlético Tucumán.



Cinco meses



Central Córdoba volverá a jugar un partido de la Liga Profesional un día domingo luego de casi cinco meses. La última vez había sido el domingo 19 de febrero, por la cuarta fecha, cuando perdió 2 a 0 ante Talleres, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El otro antecedente del "Ferro" jugando un domingo, en este certamen, se dio el 5 de febrero, por la segunda fecha, en el empate sin goles ante Boca Juniors, en La Bombonera. Es decir que esta será la tercera vez que Central jugará un domingo y la primera en condición de local.