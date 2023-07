Acevedo: “Tengo muchos objetivos y desafíos por cumplir”

10/07/2023 - 21:54 Deportivo

Quimsa se movió rápido en el mercado y buscó confirmar a varias piezas claves del equipo que lo llevaron a ganar la segunda Liga Nacional de su historia. Uno de ellos fue el santiagueño Sebastián Acevedo, quien seguirá vistiendo la camiseta de la "Fusión".

El alero dialogó con EL LIBERAL y reveló los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de seguir en el club.

"Personalmente tengo muchos objetivos y desafíos por cumplir. Eso me llevó a tomar la decisión de seguir. Quiero seguir creciendo como persona, como jugador. Me parece un club muy bueno para crecer en todos estos aspectos. Te da mucha tranquilidad y te suma mucho a tu currículum. Estoy en un club muy importante en Latinoamérica. En lo personal quiero intentar sumando cosas para el equipo y para el club, desde el lugar que me toque", dijo el santiagueño.

"La verdad que al desafío lo tomo con las mejores expectativas. Es muy bueno tener la chance de continuar jugando en un club que siempre pelea grandes cosas. Además, el equipo jugará varios torneos y eso para mi carrera profesional es algo muy bueno. Es muy positivo todo y más aún, que sea en mi provincia, en mi casa, en mi lugar. Donde tengo a la familia y a los amigos. Estoy muy feliz por todo", agregó Acevedo.

Por último, el alero dijo: "Estoy con las mejores expectativas, con muchas ganas y con mucho positivísimo. Sabiendo la importancia de lo que se viene y tratando de disfrutar todo lo que se consiguió el año pasado. Pudimos coronar un gran trabajo con un título muy lindo", cerró Acevedo.