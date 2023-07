Después de seis fechas, Central Córdoba perdió ante Rosario Central

11/07/2023 - 23:48 Deportivo

El buen andar de Central Córdoba en la Liga Profesional se interrumpió en Rosario, donde ayer sufrió una derrota, algo que no ocurría desde hace seis jornadas. Rosario Central se impuso por 2 a 0, con goles de Fabricio Oviedo e Ignacio Malcorra, en el cotejo correspondiente a la vigésimo cuarta fecha del certamen y cortó así la racha del elenco santiagueño, que fue de cuatro empates y dos triunfos.

El "Ferroviario", que venía en alza y se ilusionaba con quedar a tres puntos de zona de clasificación a la Sudamericana, frenó su envión en Rosario. Y con 29 puntos se mantiene en el decimosexto lugar de la tabla, por ahora sin mayores complicaciones con el descenso (su principal objetivo sigue siendo evitarlo).

El partido recién se estaba armando cuando llegó la apertura del marcador del local, pero ya se veía una postura ofensiva de Central Córdoba. De hecho, en el gol el visitante estaba parado bien adelante, por eso el pelotazo filtrado de Malcorra, para el pique de Campaz por izquierda, lo agarró al equipo a contrapierna. El colombiano llegó velozmente al fondo y, antes que se acomode la defensa, encontró a Oviedo por el segundo palo, que solamente tuvo que empujarla para el 1 a 0.

A partir de ahí, fue casi todo del "Ferroviario", que se paró en campo rival y se apoderó de la pelota, ante un Rosario Central que fue retrocediendo cada vez más, como agazapándose para salir de contragolpe, algo que poco y nada pudo hacer.

El equipo de Madelón atacaba preferentemente por derecha, donde el tándem Rius-Farioli complicaba a la defensa "canalla". Y buscaba finalizar las jugadas por el otro lado, aprovechando la presencia siempre intimidante de Gamba y la velocidad de Besozzi.

La pelota parada también fue un arma importante y, por esa vía, tuvo el empate Central a los 15 minutos, con un cabezazo de Pereyra, a la salida de un córner, que Broun con mucho esfuerzo la sacó de un manotazo, por sobre el travesaño.

Maciel, con un zurdazo desde el borde del área a los 30', también estuvo cerca de la igualdad. Y sobre los 38', en otra jugada que inició Farioli por derecha, Rius sacó el centro pasado que, tras un rebote, le quedó para el remate a Besozzi dentro del área, pero otra vez el arquero Broun se interpuso para evitar el empate.

La última chance del entretenido primer tiempo fue para el "Canalla", en los pies de Campaz, que sacó un remate que se desvió en un defensor visitante y exigió al arquero Mansilla, que de un manotazo la mandó al tiro de esquina.

Complemento

En el segundo tiempo arrancó mejor el equipo de Russo, que a los 7 minutos estuvo muy cerca de ampliar la ventaja. Otra vez Malcorra le puso un pase preciso a Campaz, que nuevamente apareció por izquierda y le puso una asistencia a Bianchi, que de frente al arco se perdió el segundo.

Central reaccionó a los 11', con una maniobra individual de Besozzi, que se sacó su marca de encima con un enganche y sacó un remate desde fuera del área que pasó apenas por encima del travesaño. Tres minutos más tarde, en una jugada que se ensució en el borde del área, Gamba alcanzó a sacar un remate que también se fue apenas alto.

Rosario Central tenía más claridad y lucidez de tres cuartos de cancha en adelante, especialmente cuando la pelota pasaba por los pies de Malcorra. Y así llegó el segundo gol a los 17' minutos, tras una linda maniobra colectiva que el "10" la inició y finalizó con una buena definición. Malcorra encaró por izquierda, frenó, giró y descargó con Ortiz que prolongó con Bianchi, que de espaldas al arco la rebotó para Mac Allister y este le puso el pase a Malcorra, que picó al área por la izquierda y metió un preciso zurdazo cruzado para el 2 a 0.

Desde ahí Central se desdibujó, aunque nunca bajó los brazos, a punto tal de que el arquero Broun terminó siendo una de las figuras del partido. Sobre el final "Fatura" le sacó un cabezazo de gol al ingresado Kalinski.

El equipo de Madelón buscará dar vuelta la página rápido, porque el domingo recibirá a Independiente, en el Único.

Lamolina será el árbitro el domingo, ante el "Rojo"

Nicolás Lamolina fue designado para dirigir el próximo domingo Central Córdoba vs. Independiente. Iván Núñez y Julio Fernández serán los asistentes, mientras que el VAR estará a cargo de Fernando Rapallini.

Las designaciones de la fecha 25 son: viernes: 19, Sarmiento vs. Vélez (Nazareno Arasa) y Godoy Cruz vs. Defensa y Justicia (Silvio Trucco); 21.30, Huracán vs. Talleres (Fernando Echenique). Sábado: 14, Unión vs. Platense (Fernando Espinoza); 16, Racing vs. Rosario Central (Fernando Rapallini); 19, River vs. Estudiantes (Andrés Merlos).

Domingo: 14, Belgrano vs. San Lorenzo (Darío Herrera); 16.30, Gimnasia vs. Boca (Hernán Mastrángelo); 19, Lanús vs. Banfield (Nicolás Ramírez); 21.30, Central Córdoba vs. Independiente (Nicolás Lamolina) y Argentinos vs. Colón (Sebastián Zunino). Lunes: 18, Tigre vs. Barracas (Facundo Tello) y Arsenal vs. Instituto (Andrés Gariano); 20.30, Newell's vs. Atlético Tucumán (Leandro Rey Hilfer).