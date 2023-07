Leonardo Madelón lamentó la falta de eficacia del "Ferro"

12/07/2023 - 00:33 Deportivo

Leonardo Madelón, entrenador de Central Córdoba, no puso excusas y aceptó la derrota a manos de Rosario Central, aunque lamentó la falta de eficacia de su equipo. "Creo que fue un tema de ser certeros, de eficacia. Queríamos hacer un partido largo y jugar con el nerviosismo de Central. Veníamos de buenos resultados y buenos rendimientos y nos pega de entrada Central. A partir de ahí reaccionamos, tuvimos un muy buen primer tiempo pero no fuimos certeros, no hicimos el gol. Tiramos centros, rematamos desviado y no pudimos llegar a ese empate deseado", señaló en conferencia de prensa.

"En el segundo tiempo salimos muy abiertos y nos equivocamos porque tiramos muchos centros a Quintana y Mallo, que rechazaron muchísimo. Después hubo una pausa de Malcorra, que nos manejó muy bien el partido, y a partir de ahí Campaz que es rápido nos complicó. Nosotros sabíamos todo esto, pero nos terminaron ganando bien. Yo no puedo decir nada, los jugadores dieron todo lo que tenían", siguió con su análisis.

"Teníamos la ilusión de ganar y empezar a salir más de abajo y prendernos más arriba. Igualmente estamos en una posición expectante, con una buena cosecha de puntos, pero duele como toda derrota. Igual nos termina ganando bien Central porque tiene jerarquía en sus jugadores", agregó.

Madelón insistió en no poner excusas: "No me gusta hablar de merecimientos, por eso dije que Central termina ganando bien, por la efectividad que tuvo. Nosotros tuvimos mucho juego, hicimos circular la pelota, en el primer tiempo estaba Central desorientado. Pero cuando vos no concretas y mueve la red el otro , tiene razón. Así que hoy tiene razón Central".

"Nuestra propuesta fue buena, no meternos atrás, atacar mucho por los costados, ser anchos. Pero al frente hay una defensa que sacó muchísimo, Fatura (Broun) tapó pelotas buenas en momentos decisivos del primer tiempo. Me voy dolido porque queríamos llevarnos algo o todo de Rosario", añadió.

"Tenemos un fixture difícil, ahora se nos viene Independiente y trataremos de hacer un buen partido como la semana pasada con Newell's", cerró.