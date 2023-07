Alessandroni: "Esperemos que sea un golpe que nos despierte"

17/07/2023 - 00:02 Deportivo

El capitán de Mitre, Juan Alessandroni, también fue muy autocrítico tras la derrota ante Aldosivi. "No tuvimos un primer tiempo acorde al partido que queríamos jugar, ni a la situación en la que estábamos, ni a cómo venía el equipo. No salió nada, nos faltó muchísimo para estar en partido. En el segundo tiempo cambiamos un poco la actitud, fuimos en búsqueda de ese gol que nos diera la esperanza para poder revertir el partido, no llegó, pero creo que cambiamos la imagen en el segundo tiempo, no nos alcanzó para revertir un partido 0-2 ante un rival difícil", manifestó en diálogo con EL LIBERAL.

Consultado sobre si sintieron la baja del goleador David Romero, respondió: "Más allá de eso, contra Independiente también gran parte del partido, no estuvo David y, sin embargo, se jugó un gran partido. Hoy no salió nada, más que nada en el primer tiempo, no nos encontramos. Hay que reponerse rápido, viene un tramo complicado del torneo, veníamos bien y hoy creo que no fue para nada el partido de Mitre".

Para el "Pitty", esto tiene que ser un llamado de atención, porque se viene Chacarita el domingo y no pueden repetir errores. "No era lo que queríamos ni lo que veníamos siendo, pero puede pasar. Ningún equipo está exento de una derrota, quizás duele más la forma. Quedan muchos partidos, un camino largo y esperemos que éste sea un golpe que nos despierte porque viene un partido importante contra Chacarita. No tenemos tiempo de lamentos, sí de trabajo", reflexionó.

Luego de estar seis fechas invicto (cinco triunfos y un empate), Mitre perdió tres de los últimos cuatro partidos. "Más allá del resultado en sí, preocupa que el primer tiempo tuvimos un bache futbolístico. Hay partidos que perdemos, como el de Maipú, que es distinto porque el equipo se entregó y fue en el último minuto. Pero la derrota de hoy nos duele porque no encontramos nunca el partido. A veces pasa, lo importante es que todavía estamos en una zona importante de la tabla y tenemos que defender eso", dijo Alessandroni al respecto.

El capitán no cree que Mitre tenga un plantel corto: "Para nada, somos el mismo equipo que le ganó hace dos fechas al puntero y le ganó bien. Son momentos y hay que superarlos. Hay que encontrar nuevamente eso desde el lado de la actitud y el compromiso, en eso no podemos dudar".