Juárez, muy duro: “Lo que nos pasó fue una falta de actitud”

18/07/2023 - 00:10 Deportivo

Facundo Juárez fue muy autocrítico y reconoció la "falta de actitud" que exhibió Mitre en la primera mitad. "El del primer tiempo no fue el Mitre que venía demostrando en cada partido, creo que ha faltado muchísima actitud de parte de todos. En el segundo tiempo tratamos de mejorar en ese aspecto, pero no pudimos descontar", señaló.

"Más que nada lo que nos pasó fue una falta de actitud, se ha visto mucho eso en el primer tiempo. En el segundo lo cambiamos, pero no nos alcanzó para revertir el resultado. Sin dudas ese fue un factor muy importante para que nos vayamos perdiendo 2 a 0", insistió en diálogo con EL LIBERAL, tras la caída ante Aldosivi.

Para Juárez, fue complicado remontar el marcador. "Sabíamos que ellos, con dos goles arriba, se iban a meter atrás para tratar de sacar alguna contra. No pudimos quebrarlo y lamentablemente nos vamos con una derrota", señaló.

También se refirió a la ausencia del goleador Romero, por lesión: "David es un jugador muy importante para nosotros, nos puede dar muchísimas cosas aparte de los goles. Esperemos que se recupere rápido para que esté pronto con nosotros".

Sobre su posición en el campo de juego, explicó: "Trato de aportarle al equipo desde donde me toque. Me tocó primero jugar un poco suelto arriba y después más como extremo. Esa posición siempre me ha sentido bien, pero donde me toque siempre voy a tratar de aportarle al equipo. Hoy estaba previsto que juegue más en el medio, pero por un problema de salud, un compañero (Germán Mayenfisch iba a ser titular, pero estuvo con vómitos y fue baja a último momento) tuve que hacerlo ahí".