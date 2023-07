Santiago parte rumbo al argentino de San Luis

18/07/2023 - 01:23 Deportivo

El cestobol de Santiago del Estero partirá hoy a las 10 rumbo a la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, en donde a partir de mañana y hasta este 23 de julio los seleccionados Sub 14, Sub 17 femenino y Primera femenino y masculino, participarán de certamen nacional.

Los equipos de Santiago realizaron una exigente preparación y están ilusionados en conseguir podios. A continuación le ofrecemos los planteles. Mayores maculino: Lionel Tijera, Luis MArchetti, Emanuel Bilacio, Santiago Díaz, Martín Sampaolessi, Cristian Flores, Enrique luna, Carlos Infante, Carlos Martín, Facundo y Mariano Leturia Gigli,

Pablo Rodríguez, Mauricio Vélz Castaño, Marcos Ovejero, RToberyo Palmas. Cuerpo Técnico: Teresita Díaz y Lorena Aranda.

Mayores femenino: Maruela Padilla Aranda, Rita Cejas, Celeste Corvalán, Keyla Lina, Irina Cejas, Brenda Infante Herrera, Marìa Brao, María Santillán, Rosario García Suárez, Marunela Padilla Aranda, María Paz, Julieta Galván.

Cuerpo técnico: Santiago Ingratta y Gustavo Orellana. María Simonetti, Sebastian Pallares, María Peralta.

Sub 14: Isis Suárez, Sabrina Vai, Fátima Verón, María Salvatierra Costas, Luz Muñoz, Liz Quiroga, Maia Luna Tariz, Kuján Orellana Gauna, Lara Ibáñez, Jorgelina Rodríguez Cano, Melany Serrano Luna. Cuerpo técnico: Raúl Suárez Marta Cejas y Lucrecia Ledesma.

Sub 17: Catalina Estigarribia Somonetti, Valentina Romano, Luján Torres Agüero, Estefanía Luna, Nahara Ojeda Bravo, Jorgelina Valdez, Luana Neme Cruz, Abril Corvalán, Guillermina Maccio Battán, Tiziana González, Gabriela Cómez, Yanela Galván. Cuerpo técnico: Nancy Juárez y Marcia González. Maribel Gómez y Marcos Lange.