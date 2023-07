La fecha 13 se disputará entre mañana y el lunes

20/07/2023 - 00:09 Deportivo

El Consejo Directivo de la Liga Santiagueña de Fútbol programó la decimotercera fecha del Torneo Anual 2023, denominado "Campeones del Mundo 2022". La misma comenzará mañana, con la disputa de dos partidos, proseguirá el sábado, con un encuentro, mientras que el grueso de la programación se desarrollará el domingo, con cinco cotejos. En tanto, el lunes se cerrará la fecha con un partido.

Mañana, desde las 16 y por la zona Capital, Mitre recibirá a Instituto Deportivo Santiago, en cancha de Produnoa y a puertas cerradas. A la misma hora, por la zona Robles, Independiente de Fernández será anfitrión de Güemes, con presencia de público local.

El sábado continuará la acción con un cotejo de la zona Robles. A las 16, Atlético Forres recibirá a Independiente de Beltrán (público local).

Los cinco partidos del domingo serán todos a las 16, cuatro de ellos con público local. Zona Banda: Central Argentino vs. Villa Unión, Agua y Energía vs. Sarmiento y Banfield vs. Clodomira (a puertas cerradas). Zona Capital: Estudiantes vs. Unión Santiago. Zona Robles: Unión de Beltrán vs. Defensores de Forres.

El capítulo 13 concluirá el lunes, con Central Córdoba vs. Yanda, a las 16 en el predio del "Ferro" en El Zanjón.