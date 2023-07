Matías Mansilla confía en la recuperación de Central

23/07/2023 - 00:20 Deportivo

Matías Mansilla, arquero de Central Córdoba, reconoció que ante Independiente su equipo tuvo "el partido más flojo del semestre", pero le apuntó a recuperarse mañana, cuando desde las 19.30 visite a Racing, por la penúltima fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

"Tenemos que demostrar que lo de Independiente fue una mala noche, eso es lo que tenemos que hacer contra Racing. Tenemos que seguir en crecimiento porque lo veníamos haciendo bien. En el fútbol argentino es muy difícil no perder y nosotros lo conseguimos durante seis fechas. Hay que revalidar eso, volver a las raíces y traernos algo de Buenos Aires", dijo el golero en diálogo con Radio Nacional.

"A lo largo del campeonato nos ha ido bien con los equipos que nos proponen, porque sabemos bien estar ordenados y, con espacios, de contra somos un equipo muy peligroso, tenemos transiciones muy rápidas. Racing es un equipo que juega bien, creo que nos va a venir bien ese partido como para levantar y demostrar de nuevo que estamos bien. Ojalá podamos traernos los tres puntos", agregó.

Mansilla expresó que "hay que sumar, obvio que uno siempre quiere ganar, pero lo importante es sumar porque de estas rachas se sale sumando. Vamos a buscar los tres puntos, la mentalidad siempre es ir a ganar, pero si no se puede hay que traerse algo para cerrar de la mejor manera este semestre acá con nuestra gente".

Al referirse al plano personal, dijo: "Estoy feliz de aportar al equipo después de haber esperado mi oportunidad. Obvio que cuando no se dan los resultados, cuesta un poco más. Veníamos de mantener el arco en cero en varios partidos y en estos últimos nos han hecho goles. Buscaremos volver a tener el arco en cero porque suma mucho para el equipo y queremos traernos los tres puntos de Buenos Aires".

"El ser de Santiago tiene un plus, yo lo disfruto mucho. Cuando se me presentó la oportunidad de venir acá, lo decidí porque me gusta Santiago, sé lo que es y me siento muy querido por la gente. Pero también trato de que eso no me confunda, sé que tengo que trabajar todos los días un poquito más para sostenerlo y no equivocarme. Estoy agradecido a la gente por el cariño y uno trata de retribuirlo dentro del campo", cerró.