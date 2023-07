Destacada actuación de equipo termense en Torneo Internacional de futbol Infanto Juvenil

23/07/2023 - 11:00 Deportivo

LAS TERMAS, Río Hondo (c) La Escuela de Fútbol Infantil Termas (EFIT) tuvo una destacada actuación en el Torneo Internacional de Futbol Infanto Juvenil Super Federal que se desarrolló en la ciudad de Recreo, Santa Fe, entre el 18 y 21 de julio del corriente.

La delegación estuvo encabezada por el director de EFIT, el Dt. Emanuel Paez donde participaron con las categorías 2007, 2011 y 2012.

En ese contexto, la comisión de padres y el profesor Paez agradecen por la colaboración del transporte para cumplir el sueño de los niños al gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora; al secretario de Deportes, Carlos Dapello; al ex concejal, Jorge Leal como asi también al club Sector el Alto donde EFIT participa con las categorías sub 11 y sub 13 en la Liga Termense de Fútbol.

En el torneo las categorías lograron un meritorio subcampeonato en las tres categorías.

La sub 2007 cayeron por penales por 4 a 3 tras igualar 1 a 1 en tiempo reglamentaria con Guadalupe de Santa Fe.

La categoria 2011 perdió la final con Cebollitas por 4 a 1.

Mientras que la categoría 2012 cayó por 3 a 2 frente a Independiente de Mar del Plata.

Cabe destacar que en Santa Fe, fue la tercera participación de EFIT en campeonato nacional e internacional de futbol formativo. Anteriormente asistieron en febrero del 2022 en Calamuchita, Córdoba y en septiembre del año pasado en Victoria, Entre Ríos.