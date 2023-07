Gabriel Deck: "La rodilla va a decir si voy a estar en algún partido"

25/07/2023 - 02:49 Deportivo

Gabriel Deck volvió a la "Madre de Ciudades" en su día. Arribó en compañía de familiares y amigos mientras sonaban chacareras en la sala de espera del aeropuerto local y se respiraba un clima de fiesta.

"Estoy contento de estar de vuelta en mi pago y del recibimiento para toda la gente que viene a la Fiesta de Santiago. Está muy lindo", tiró "Tortuga" en diálogo con EL LIBERAL.

Al ser consultado por su condición física (sufrió la rotura del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda), Deck respondió: "Más o menos. Hay un poco de dolor en la rodilla después de la operación. Pero trato en este tiempo de entrenar y ponerme bien físicamente".

Sobre su presencia en el Preclasificatorio Olímpico, que se jugará en Santiago del Estero del 14 al 20 de agosto, se mostró cauto. "Seguramente voy a estar ahí con los chicos, visitándolos y demás. Después, la rodilla va a decir si voy a estar o no en algún partido. No quiero exigirme y hacer algo mal sino seguir lo que digan los médicos en el día a día", explicó el santiagueño, que fue convocado por Priggioni a pesar de la lesión que sufrió en los cuartos de final de la Euroliga ante Partizán.

Deck no pierde la ilusión de volver a jugar en el Ciudad. "Me hubiese encantado estar bien sano, para jugar aquí en Santiago y más en Quimsa, que es el lugar donde me han visto nacer y crecer en el deporte. Ojalá que pueda estar", expresó entusiasmado.

El Preclasificatorio Olímpico tendrá un sabor especial para el seleccionado argentino, que viene de un duro golpe al no clasificar al Mundial. "Seguramente vamos a ir por la revancha para tratar de ganar este torneo y seguir avanzando en estas instancias. Obviamente, estamos muy dolidos por esta derrota, pero esas son cosas del deporte y hay que seguir trabajando para seguir dejando a la selección bien arriba", señaló.

Por último, se refirió a los equipos santiagueños que compiten en Liga Nacional. "Estoy muy contento porque Quimsa está peleando todo este tiempo en lo más alto. También Olímpico está haciendo un buen trabajo. En la Liga Nacional siempre están fuertes. Estoy feliz por el crecimiento del básquet de Santiago", cerró "Tortu".