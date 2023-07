Agenda deportiva: horarios y dónde ver los partidos de este miércoles 26 de julio

26/07/2023 - 08:58 Deportivo

MIÉRCOLES 26 DE JULIO

COPA ARGENTINA

18:00 Excursionistas vs. AlmagroTYC SPORTS

21:10 San Lorenzo vs. PlatenseTYC SPORTS





AMISTOSO INTERNACIONAL

07:30 Bayern München vs. Manchester CityCITY+

08:20 Tottenham Hotspur vs. RomaSTAR +

09:20 Leicester vs. Thai All StarsSTAR +

21:00 Crystal Palace vs. MillonariosSTAR +

23:30 Arsenal vs. BarcelonaSTAR +





MUNDIAL FEMENINO AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA 2023

09:00 Canadá vs. República de IrlandaDSPORTS / 1610

22:00 EE. UU. vs. Países BajosDSPORTS / 1610





CICLISMO - TOUR DE FRANCE FEMENINO

10:20 Etapa 4ESPN 3STAR +





RESERVA

11:00 Atlético Tucumán vs. Central Córdoba (SdE)YOUTUBE LPF AFA

11:00 Platense vs. Gimnasia (LP)YOUTUBE LPF AFA

11:00 Defensa y Justicia vs. UniónYOUTUBE LPF AFA

11:00 Banfield vs. Sarmiento (J)YOUTUBE LPF AFA

19:00 Talleres (C) vs. Newell´sYOUTUBE LPF AFA





EPL SUMMER SERIES

18:20 Brentford vs. BrightonSTAR +

19:50 Fulham vs. Aston VillaESPN 2STAR +

21:00 Newcastle vs. ChelseaSTAR +





MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 New York Mets vs. New York YankeesFOX SPORTS 3





LEAGUES CUP

20:30 Philadelphia Union vs. QuerétaroApple TV

20:30 CF Montréal vs. DC UnitedApple TV

20:30 New York City vs. Toronto FCApple TV

20:30 Atlético San Luis vs. New EnglandApple TV

22:30 Monterrey vs. Real Salt LakeApple TV

23:00 Portland Timbers vs. Tigres UANLApple TV





CHAMPIONS TOUR

21:20 Real Madrid vs. Manchester UnitedSTAR + / ESPN





COPA DE BRASIL

21:30 Gremio vs. Flamengo