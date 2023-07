26/07/2023 - 22:33 Deportivo

Guillermo Aliende ya tiene 26 años y necesita jugar. Argentino de Junín confió en el base armador santiagueño, que aseguró estar listo para "tener otras responsabilidades en un equipo".

"Estoy contento y con muchas ganas de arrancar la Liga que se viene. La verdad que este club de Junín es bastante pasional, así que tengo muchas ganas de vivir esa experiencia", tiró "Guilli" en diálogo con EL LIBERAL.

Consultado por la experiencia que vivió en La Unión de Formosa, comentó: "No ha sido lo que esperaba, pero de igual manera el equipo terminó más o menos bien. No he tenido el rol que esperaba, pero era lo que me tocaba. Este año me enfocaré en muchas más cosas. Estoy listo para tener otras responsabilidades en un equipo".

En Argentino de Junín podría tener ese protagonismo. "Para eso voy, para ganar más confianza y jugar que es lo que quiero, lo que siempre busco. Estoy preparándome para hacerlo lo mejor que pueda", expresó convencido.

Aliende integra esa reducida lista de santiagueños que juegan en Liga Nacional. "Uno siempre quiere jugar al máximo nivel el tiempo que se pueda y la verdad que estoy muy feliz por eso. Es muy satisfactorio en lo personal", indicó.

Sobre sus nuevos compañeros, comentó: "Los conozco de haber jugado en contra. De hecho, no tengo relación con ninguno de mis nuevos compañeros. Va a ser algo nuevo para mí. No me cuesta mucho adaptarme a la ciudad y a la situación del equipo. Estoy con muchas ansias y muchas ganas".

Luego, reveló haber hablado con Matías Huarte. "Hablé con el entrenador, que también ha sido clave para que termine arreglando ahí. Me llamó desde un primer momento, me dio la base del equipo y la responsabilidad también ha sido un gran factor para que vaya. Y también me he comunicado con Marcos Saglietti, que jugó la temporada pasada en Formosa y me habló mucho del club".

Por último, comentó haber participado en un campus de bases. "La idea la ha tenido Víctor (Cajal) y la hemos podido llevar a cabo. Los chicos nos han acompañado y sus familias también. Estoy muy agradecido a los chicos y también a Milton (Vittar), Víctor y 'Tapón' (Joaquín Mansilla), que hemos trabajado juntos en una muy linda experiencia", cerró.